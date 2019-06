El pedido quedó registrado en un audio.

El policía estaba en estado crítico, herido de seis balazos en la espalda. Un funcionario pide desesperadamente que se consiga una ambulancia para su traslado al Hospital Policial.

“Le pido por favor que alguien consiga los datos de la 54 que tengo en Tula, no puede ser trasladado ni puede ser coordinado el traslado al HP si no tengo los datos de él acá, los médicos no coordinan el traslado”.

El efectivo policial murió en la policlínica de Malinas.