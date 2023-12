"En poco me entrego para que sepan que no soy un asesino, no mato gente que aprecio": los mensajes del hombre buscado por el triple homicidio

"Si tocan a mi familia por algo que no hice voy a empezar a matar gente de los lados que me amenazan y estoy seguro que no me encuentran más", dijo.

Claudio Cancelo, el hombre señalado como uno de los responsables del triple homicidio del pasado fin de semana en Estación Floresta (Canelones), publicó una serie de mensajes en su cuenta de Facebook en los que negó haber participado del crimen.

El hombre -que es buscado por la Policía desde hace días por su presunta participación en el triple asesinato- dijo que está escondido "por miedo" y que "adoraba" a las víctimas y su familia, a quienes conocía. "No me voy a comer este garrón", afirmó, y agregó que no tuvo nada que ver con la "lamentable tragedia".

Amenazó, además, a quienes puedan de alguna manera herir a su familia. "Ahí sí me voy a volver asesino", escribió. "Yo no perdono a nadie, va a hacerse una masacre al azar y no me va a importar ni grande ni joven", expresó.

Cancelo aseguró que el día del crimen no estaba en ese lugar sino que se estaba "escondiendo" porque le "faltaron el respeto".

"Si tocan a mi familia por algo que no hice voy a empezar a matar gente de los lados que me amenazan y estoy seguro que no me encuentran más", dijo.

En la última publicación -hecha el 27 de diciembre- el hombre buscado le pide a la Policía que "haga bien su trabajo", y remató: "En poco me entrego para que sepan que yo no soy un asesino, no mato gente que aprecio".

Por el triple homicidio, fue imputado este miércoles en el juzgado de Atlántida un joven de 21 años. El pedido de formalización fue por un delito de homicidio complejo, muy especialmente agravado por el concurso y por cometerse inmediatamente después de haber cometido un delito por no haber obtenido el fin propuesto.

La medida cautelar establecida es prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación. Se entiende que esta persona estaba en la escena del crimen, pero no fue quien gatilló el arma homicida.

A su vez, la Policía detuvo a un adolescente de 17 años por su supuesta participación. Los investigadores creen que esta persona tuvo participación directa en el crimen.

Las víctimas fueron un hombre de 52 años, su pareja de 63 años y propietaria del local, y el hijo de ella de 37 años. Éste último vivía en Montevideo y estaba de visita por la Nochebuena.