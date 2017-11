En su más reciente asalto a un cajero automático, la “banda del gas” utilizó una mezcla de acetileno con oxígeno

La banda del gas, especializada en explotar cajeros para robarlos, usó en la última acción, en la Costa de Oro, un tubo de oxigeno como los utilizados en las soldadoras, con una mezcla de acetileno con oxígeno.

Según expertos consultados por Telemundo, con la mezcla adecuada, la explosión es mucho más controlada y más potente que con gas y la acción puede concretarse en menos de cinco minutos.

Mientras tanto, la policía analiza varias alternativas para hacer frente a esta modalidad de robo. Una manera de evitar la explosión de los cajeros automáticos y su robo es con la instalación de sensores con ventiladores que impidan que el gas alcance la concentración suficiente para detonar.

La idea ha sido planteada por expertos en seguridad de las transportadoras de caudales y también por parte de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional.

El dispositivo para manchar los billetes que ha manejado el ministro Eduardo Bonomi ya ha sido aplicado en otros países, como Paraguay y Chile. Tiene una contra y es que aquellos billetes que los delincuentes no puedan llevarse no pueden ser repuestos, ya que el Banco Central no acepta billetes manchados.

La Policía ha comenzado a instalar cámaras de seguridad en aquellos cajeros que están en lugares aislados para que las unidades de respuesta puedan actuar rápidamente.

Para que los delincuentes puedan tener éxito en la operación se requiere de menos de cinco minutos si es con un tubo de oxigeno con acetileno y oxígeno y hasta 15 minutos si es con gas.

Otra opción que se maneja es la colocación en los casetes de dinero de un chip con seguimiento satelital de manera de tener la trazabilidad hacia los delincuentes.

Según una fuente consultada por Telemundo, cerrar los cajeros en horas de la noche sirve para canalizar a los delincuentes hacia otros cajeros donde haya más seguridad.