Habló el padre de Micaela Onrrubio: “nuestro corazón nos dice que es ella”

Este viernes se conocerá el resultado del ADN de los restos óseos que encontraron en Carreta Quemada. La familia de Micaela Onrrubio reconoció prendas de vestir y creen que se trata del cuerpo de la joven asesinada.

Este jueves se encontró un cuerpo cerca de una cañada en Carreta Quemada, a unos 33 kilómetros de Ciudad Rodríguez. En esa zona ya se había buscado a Micaela Onrrubio, pero durante los rastrillajes no encontraron nada. Creen que la creciente sacó el cuerpo que apareció del agua.

Se cree que se trata del cuerpo de Micaela porque la familia reconoció los championes, una campera y una cadenita que estaban junto al esqueleto encontrado.

El padre de Micaela, quien junto a la hermana de la joven llevaron adelante la búsqueda, habló con la prensa:

“La verdad se siente un gran alivio saber que podemos tener el cuerpito. Estamos casi convencidos que es ella por la ropa, pero tenemos que aguardar a mañana el resultado de ADN para confirmar. Nuestro corazón nos dice que es ella. Estas horas que tenemos hasta mañana, que vamos a tener la confirmación, son angustiosas también. Porque la tenemos y no la tenemos. Estamos seguros que sí, pero queda una duda”.

Sobre el hallazgo del cuerpo en la zona donde ya habían buscado, Darío dijo que seguramente se encontrara debajo del agua, tal como suponían. “La creciente de los últimos días la sacó. Yo siempre pedía que lloviera mucho, que creciera todo, porque se había rastrillado por todos lados. Ya no nos quedaba lugar donde buscar. Lo único que nos quedaba es que estuviera debajo del agua y que el agua la sacara”.

“Reconocimos una foto donde había una zapatilla de ella. La ropa que tenía la describió la forense. Era una campera de cierre. La ropa es de ella, pensamos que el cuerpo también”, aseguró Darío Onrrubio.

Gabriel Pistón, el hombre que está en prisión preventiva por el homicidio de Micaela, había dicho “nunca la van a encontrar”. Su padre, Darío Onrrubio, aseguró que no iban a parar hasta dar con su cuerpo. ¿Siente que ganaron? “Yo pienso que no gané. Si hubiera ganado ella hubiera llegado con vida y enseguida. Pero sí gracias a Dios encontramos el cuerpo y la tenemos con nosotros. Pienso que acá no hay ninguno que haya ganado nada”.