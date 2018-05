“Hice un disparo al aire para salvarme de la muerte. Nunca quise herir a nadie y menos matar a alguien”

El comerciante de Salto que mató a un joven de un disparo dijo a Telemundo que no quiso herirlo ni matarlo. Aseguró que intentó disparar al aire cuando lo atacaron.

En la madrugada del lunes, el hombre, de 59 años, dueño de un puesto de frutas y verduras en el barrio La Estrella de Salto, mató a un joven de 21 años que entró a su local. Le disparó a la cabeza al joven, que vivía en la zona y no tenía antecedentes.

El comerciante declaró que se despertó y vio siluetas. Cuando se quiso levantar lo golpearon en el hombro con un fierro.

La Justicia dejó en libertad al comerciante en carácter de emplazado. Negó que le hayan puesto custodia policial ante amenazas provenientes del entorno del fallecido.

“Sus familiares y amigos tienen que mentalizarse de que yo no quise hacer esto. De un sueño me despierto a una desgracia de estas, sin tener por qué, yo no la busqué ni la pensé”.