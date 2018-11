Incendio en el shopping Punta Carretas; Bomberos trabaja en el lugar y tiene el fuego controlado

El fuego está controlado, pero debido a la gran concentración de humo Bomberos no tiene claro de dónde proviene.

Poco después de las 8:00, cuando el shopping todavía no estaba abierto al público, se inició el foco en algún lugar que aún no está determinado. El local más afectado fue el de Indian Emporium, pero el fuego no se inició en el lugar.

Inmediatamente se evacuó el centro comercial, donde solo permanecían empleados de los locales.

Mariela Vivone, vocera de Bomberos, explicó que el fuego está controlado pero no extinguido, porque por la cantidad de humo no se sabe con exactitud de dónde provienen las llamas.

Si bien se registró una gran congregación de humo, no hubo heridos ni intoxicados. Se estima que el shopping por esta jornada no abrirá sus puertas.

