La fiscal del caso Micaela Onrrubio dijo que aún resta hacerle otra pericia psicológica al homicida

Renée Primiceri explicó detalles de la confirmación de Policía Científica sobre los restos óseos hallados en Carreta Quemada.

La palabra de la fiscal del caso, Renée Primiceri: Se tuvo hoy el reconocimiento de la prueba científica que dio como resultado que los restos óseos hallados pertenecen a Micaela Onrrubio.

¿Los restos óseos cómo estaban?

Estaban en una bolsa en una especie de tajamar donde se hallaron.

¿Había fracturas?

Eso está en el departamento de ITF. En forma primaria no hay residuos de disparos, ese informe aún no se subió al sistema. No se tuvo ningún indicio, en los huesos, de que haya recibido balazos. No se puede determinar aún la causa de la muerte por los restos óseos.

¿Esto precipita el juicio?

Este hallazgo y este resultado lo que hacen es reforzar la imputación que se le hizo a este señor. Solamente refuerza, porque los elementos nosotros ya lo teníamos.

¿Tiene fecha estimativa del juicio?

No. Resta la pericia psicológica del imputado porque tenemos solo un informe preliminar. La psicóloga solicitó otros elementos y faltaría el informe definitivo.

¿Se le van a tomar nuevas declaraciones?

Por ahora no.

¿Pudo hablar con la familia?

Siempre hemos estado en contacto, hace unos días estuvo el papá de Micaela en Fsicalía manifestando todas sus dudas.

¿Quedan más pruebas?

Queda la pericia y reforzar la prueba testimonial para presentar la acusación.

¿El arma no fue hallada?

No. Pero hay elementos suficientes.

¿Se está buscando el arma?

La Policía está rastrillando el lugar.

¿Se pudo reconstruir cómo fue la muerte?

Si nos basamos en lo que teníamos al momento de la formalización, hay testigos de los disparos que se oyeron.

¿Le llama la atención que se haya encontrado por un lado el celular, por otro lado la ropa y los restos humanos?

El vaquero que se encontró fue hallado en el mismo paraje de Carreta Quemada. La ropa que se encontró ahora fue en el mismo lugar que en los restos óseos, fuera de la bolsa porque la bolsa se descompuso.

La mayoría de los hallazgos han sido de particulares ¿está conforme con el trabajo policial?

Yo estoy muy conforme porque más allá de este hallazgo, si no se hubiera contado con la colaboración de la Policía no se hubiera podido llegar al punto de partida de la formalización. Creo que se trabajó a conciencia.

Ese caso lo tiene la otra Fiscalía.

El jefe de Policía dijo que se había encontrado un esqueleto completo pero que faltan piezas ¿es importante encontrar esas piezas para saber las causas de muerte?

No fueron demasiadas las piezas que faltaron como para cambiar demasiado el informe.

Hay otro caso que tiene 15 años y se lo vincula al imputado ¿ha habido avances en esa investigación?

Ese caso lo tiene otra Fiscalía, se está investigando.

La familia pidió 13 citaciones…

Claro, pero fueron pedidas antes de este hallazgo y eran para saber la personalidad del imputado, tendiendo a la búsqueda. Lo valoraremos de nuevo.

¿Se descarta la participación de otras personas?

Yo no tengo nada que me indique eso.

¿El cuerpo siempre estuvo allí?

Puede ser. Estaba atado a otra bolsa con piedras, cuando la corriente subió y el viento de los días previos ayudó a que la bolsa emergiera.