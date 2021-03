La Policía apunta a un mensaje que el enfermero asesinado escribió en su cuenta de Facebook una semana antes de su muerte

El trabajador fue baleado el 4 de marzo en la zona de Sayago y murió en el lugar.Una de las líneas de investigación que viene realizando la policía respecto al homicidio de Alejandro Sabatín, el enfermero que fuera asesinado de tres disparos, el pasado jueves 4 de marzo, apunta a una publicación que habría realizado una semana antes de su muerte. En la publicación llamaba a tener cuidado. “en la zona de Sayago, Ariel y Garzón. Andaban dos en moto rapiñando. Me escapé con suerte. Ojo”. Si bien la policía no es concluyente al señalar esta hipótesis como la principal para determinar que fue esta la causa del homicidio, afirma que pudo tener alguna influencia, sobretodo por la saña que mostraron los delincuentes al asesinarlo. De cualquier manera la policía aún no tiene pistas sobre los delincuentes que asesinaron a SAbatin, el enfermero que el jueves cuatro de marzo, cuando salía de trabajar fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la motocicleta. Los delincuentes, tras balearlo en una pierna y hacerlo caer de la moto, lo remataron con tres tiros. El hombre falleció de inmediato. Desde ese momento, personal del departamento de investigaciones de Zona 3, indaga el hecho

Una de las líneas de investigación que viene realizando la Policía respecto al homicidio de Alejandro Sabatín, el enfermero que fuera asesinado de tres disparos el pasado jueves 4 de marzo, apunta a una publicación que habría realizado una semana antes de su muerte.

En la publicación llamaba a tener cuidado. “En la zona de Sayago, Ariel y Garzón, andaban dos en moto rapiñando. Me escapé con suerte. Ojo”.

Si bien la Policía no es concluyente al señalar esta hipótesis como la principal para determinar la causa del homicidio, afirma que pudo tener alguna influencia, sobretodo por la saña que mostraron los delincuentes al asesinarlo.

De cualquier manera la Policía aún no tiene pistas sobre los delincuentes que asesinaron a Sabatin.

Los delincuentes, tras balearlo en una pierna y hacerlo caer de la moto, lo remataron con tres tiros. El hombre falleció de inmediato.