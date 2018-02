Los delincuentes que robaron una joyería del Conrad operaron como “Los Marros”

La banda de “Los Marros” ha dado golpes en el propio México, en el Distrito Federal, en Montreal, Canadá, y últimamente en Costa Rica. En todos los casos actúan de manera similar a como lo hicieron en Punta del Este.

Según dijo a Telemundo un integrante de la Policía mexicana, esta banda tiene a sus jefes instalados en México, con contactos internacionales, manejan importantes sumas de dinero y planean muy bien los golpes.

Según este integrante de la Policía Federal mexicana, “Los Marros” también tienen su propia inteligencia.

No es una banda estable y se organiza para cada golpe, reclutando jóvenes no mayores de 25 años. Visualmente no llaman la atención y no levantan sospechas de que son parte de un grupo criminal.

Una vez delineado el plan, estudian el lugar donde van a operar y su objetivo. En todos los casos, principalmente han apuntado a relojes de alta gama.

El último robo, con características similares a lo ocurrido en Punta del Este, se concretó el pasado mes de octubre en Costa Rica, en el residencial barrio Escazu, en la capital San José.

Los relojes y alhajas robadas tienen como destino el mercado mexicano, posiblemente para las subastas.

El hecho de que son bienes fáciles de transportar y de alto valor, hace que esa mercadería sea muy apetecida, según la Policía mexicana.

Para los investigadores mexicanos ha sido sorpresivo que esta banda haya decidido bajar al Río de la Plata para dar un golpe. Sin embargo, lo adjudican a que, por un lado en Costa Rica fueron detenidos 28 de sus integrantes y que a Punta del Este se lo ve como un lugar sofisticado y de lujo.