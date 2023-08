Los detalles de la audiencia en la que imputaron al femicida de Natalia: el hombre no declaró y fiscal dijo que estarán cerca de pedir 45 años de pena

"La Fiscalía entiende que fue la intención del autor del hecho acabar con la vida de Natalia, con quien había tenido una relación de pareja y con quien ya había tenido episodios de violencia previos", explicó Montedeocar.

Este lunes fue imputado por femicidio y otros cinco delitos el expolicía de 29 años que secuestró a Natalia Lagos, su expareja, en Parque del Plata y que chocó en el peaje de Soca, en un siniestro en el que murió la joven.

"Fue formalizado la expareja de Natalia, se le imputaron diversos delitos y se estableció una prisión preventiva por el plazo de 180 días", detalló el fiscal del caso, Ignacio Montedeocar. En concreto, el hombre fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica, un delito de violación de domicilio, un delito de desacato por haber incumplido las medidas cautelares de restricción de comunicación y acercamiento, un delito de hurto especialmente agravado -porque le robó el vehículo al amigo de Natalia que estaba esa noche con ella-, una tentativa de homicidio con respecto de este último hombre, además del femicidio de Natalia.

"La Fiscalía entiende que fue la intención del autor del hecho acabar con la vida de Natalia, con quien había tenido una relación de pareja y con quien ya había tenido episodios de violencia previos", explicó el fiscal. En este sentido, subrayó la importancia de los antecedentes de violencia "para configurar la figura del femicidio, ya que el Código Penal establece como una de las presunciones para que aplique esta agravante muy especial del homicidio la existencia" de este tipo de episodios, añadió.

"El delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio tiene un mínimo de 15 años y un máximo de 30 que podría llegar a extenderse la privación de libertad si se aplicaran medidas de seguridad eliminativas hasta por 15 años más; eso ya es solo para el delito del femicidio", señaló Montedeocar. "Si tenemos en cuenta que dentro de los delitos imputados también existen algunos que son graves, como la privación de libertad y la propia tentativa de homicidio respecto del amigo de Natalia, nosotros vamos a estar muy cerca de pedir el máximo sino el máximo que prevé la normativa vigente", aseguró.

🔴 AHORA | Crimen de Natalia Lagos. El fiscal Ignacio Montedeocar adelantó que pedirá la pena máxima, 45 años de prisión, o una condena cercana para el femicida. pic.twitter.com/UGih1UHXfv — Telemundo (@TelemundoUY) August 7, 2023

En tanto, el abogado de la familia de Natalia Lagos, Rafael Silva, describió como "muy bueno y completo" el trabajo de la Fiscalía. "Debo destacar también la colaboración en un momento tan difícil pero necesario de todo el grupo familiar de Natalia, amigos, allegados, que con mucha dificultad se mostraron con el máximo de colaboración aportando a la investigación elementos", agregó.

Silva sostuvo que para la familia de la víctima parecía que esta audiencia "no llegaba más", pero "gracias a Dios" en muy poco tiempo se logró completar la carpeta investigativa y plasmarlo en la solicitud que hizo este lunes la Fiscalía de Atlántida. Por otro lado, indicó que el ahora imputado hizo "uso de su derecho de no declarar" y por el momento no hizo uso de la palabra.

"Entendemos que por el elenco de delitos por los que hoy se solicitó la formalización por parte de la Fiscalía vamos a buscar que sea la pena máxima que habilite nuestro ordenamiento jurídico con todo el peso de la ley como merece ser castigada esta situación", concluyó Silva.