Mozo del bar Las Palmas contó qué estaba haciendo el narco fugado previo a su recaptura

Doce días después de su fuga fue detenido en un bar del Centro de Montevideo.

Este jueves fue recapturado en el bar Las Palmas, ubicado en 18 de Julio y Gaboto, el narcotraficante del departamento de Colonia que se escapó del penal de Santiago Vázquez el pasado 14 de agosto.

Como si su fuga no hubiera sido lo bastante peculiar -se escapó a pie vistiendo un uniforme de guardia penitenciario-, Hugo Pereira fue recapturado en un bar ubicado en pleno Centro de Montevideo, a donde había concurrido a recargar su celular y tomar una Sprite.

Ramiro es mozo del bar Las Palmas y si bien no cubre el turno de la noche y por lo tanto no presenció el momento en que el delincuente fue detenido, sabe los detalles de la escena porque con sus compañeros no hablan de otra cosa.

Pereira ya había ido el día anterior a ponerle crédito al celular. Ese día retornó a hacer lo mismo, pero se sentó en una mesa -Ramiro precisó cuál era, una al lado de la puerta- y pidió una Sprite. La tomó, pagó y se fue. Afuera del bar estaba esperándolo la Policía.

Desde el bar no dieron aviso a las autoridades porque nunca se percataron que era un delincuente prófugo, ni notaron nada extraño o llamativo en su comportamiento.