"No pudimos evitar esta mierda": jefe de Policía de Durazno respondió a manifestantes por joven baleada en un baile

"Esta enfermedad (enfrentamiento entre bandas narco) hace 20 años que empezó acá; lamentablemente termina pagando alguien inocente como Valentina", expresó Suárez.

Una joven se encuentra internada en un CTI de Montevideo tras haber sido baleada en el marco de un tiroteo que se produjo afuera de un baile en el departamento de Durazno el pasado fin de semana. La Justicia imputó este jueves a un hombre, entre otros, por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Este jueves se llevó adelante una movilización masiva en la capital departamental y algunos vecinos pidieron explicaciones al jefe de Policía de Durazno, German Suárez, quien sostuvo que se precisa la colaboración "de todo el mundo".

"Esta enfermedad (enfrentamiento entre bandas narco) hace 20 años que empezó acá y a toda esta mierda que hay en la sociedad la estamos combatiendo. Lamentablemente termina pagando alguien inocente como Valentina", expresó Suárez en la puerta de la Jefatura de Policía departamental.

"El abrazo que tenía que dar se lo di ayer a los padres de Valentina frente al hospital y la fui a ver. No quise que me vieran porque estaba uniformado. Uno lo entrega todo en el acierto o en el error, pero hacemos. No pudimos evitar esta mierda, es así; pero nos hubiese gustado como policías y padres que somos", apuntó.

El jefe señaló además que los cuatro hombres que estuvieron involucrados están detenidos -uno de ellos es el ya imputado-. "El trabajo que en estos meses se ha hecho sobre todas estas mierdas, porque no son seres humanos, son mierdas, no lo habían visto acá", expresó.

"Nadie le había echado la mano a estas cinco banditas de mierda que había. Las cinco cabezas de estas banditas están todas privadas de libertad. Quedan unos residuos que no se les puede llamar seres humanos porque no tienen respeto por nada", concluyó Suárez.

El episodio sucedió durante la madrugada del 25 de diciembre, en las inmediaciones de un baile en Ruta 14, en Paraje La Curva.

Pasadas las 2:00 horas se registraron varios disparos de arma de fuego que, según las primeras indagatorias, habría involucrado a un grupo de hombres. En ese marco, una joven resultó herida.

La joven fue derivada a un centro de salud local, donde se le constató que tenía una herida producto de un impacto de arma de fuego y se la derivó al CTI. Horas después fue trasladada a Montevideo para ser operada; desde entonces, se encuentra en el CTI de una mutualista capitalina.