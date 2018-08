“No se revisa a la gente, se confía en la buena fe”: así funciona el puerto Camacho de Carmelo, al que vinculan con la “ruta del dinero K”

Aunque Prefectura, Aduanas y Migración están presentes en el puerto, no tienen escáner y no revisan ni los buques ni los equipajes.

La mayoría de las entradas del financista Ernesto Clarens, vinculado al matrimonio Kirchner, se hicieron por el puerto Camacho de Carmelo.

El puerto Camacho es un puerto privado que se encuentra a su vez dentro de un barrio privado.

El propietario del terreno es Eduardo “Pacha” Cantón, un empresario argentino. “Si Clarens tiene algún problema con la Justicia que lo investiguen y lo demuestren”, sostiene el empresario, que se desvincula de cualquier actividad ilícita.

“Prefectura no agrede a la persona, no se le mete en el barco, no le hace abrir los bolsos, es algo turísticamente bien armado y se confía en la buena fe. No es un lugar en el que hay que pasar por un escáner. No es un aeropuerto, es un puerto deportivo”.