"No tenemos calefacción para los niños, robaron las estufas también": jardín Nº222 de Casavalle fue hurtado 13 veces en tres meses

Un grupo de padres de niños que asisten al jardín de infantes Nº222 ubicado en Casavalle denunció este martes que desde que comenzó el año lectivo -el 4 de marzo- ya hay presentadas 13 denuncias policiales por robos al centro.

Los adultos colgaron carteles en la puerta de ingreso al jardín reclamando una respuesta de Primaria. El centro recibe diariamente a 153 niños en horario completo y brinda desayuno, almuerzo y merienda.

"Hemos sido víctimas de robos y vandalismo. Son cuatro los salones sin aire acondicionado porque al que no le pueden llevar el cobre, lo rompen. No tenemos calefacción para los niños, robaron las estufas también. No puede ser que lleguen nuestros hijos y se encuentran con sus dibujos rotos, sus carpetas rotas. Destrozan el material de estudio de los niños. Nadie hace nada", lamentó Cinthia Artigas, madre de alumnos.

Frente al jardín está la plaza de Casavalle y, del otro lado, la seccional del barrio. "Tenemos la seccional enfrente, cámaras del Ministerio del Interior en toda la manzana. Acá está ausente todo el Estado", lamentó.

"Los padres estamos cansados, llegamos a nuestro límite. Si ocupamos el centro educativo, muchos padres se van a enojar porque dependen del jardín para comer. Acá no da la cara nadie de Primaria. No conocemos a la inspectora. Las maestras y la directora hacen lo que pueden y lo que no pueden, tenemos un excelente vínculo, pero ya no pueden más", enfatizó Artigas.

También mencionó problemas edilicios: "Hay un comedor prometido del anterior presidente de ANEP, Robert Silva, firmado. El comedor no es nuestro, es del centro cívico. Estamos esperando la construcción del comedor y la ampliación de dos salones.

Otro problema del edificio se generó porque ladrones pisaron y dañaron el "techo liviano". "Por favor, que la presidenta de la ANEP, salga de su escritorio, donde sí tiene calefacción, y venga al jardín un día de lluvia. Que pase por la pasarela que pasan los niños que se llueve toda y que quede un día dentro del salón, mojada", expresó.