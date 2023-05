"Nos quedamos sin un miembro de la familia, estamos desesperados": delincuentes armados asaltaron a una pareja y les robaron a su perro

Una familia pide ayuda para localizar a Milo, un perro chihuahua beige con una marca blanca en la cabeza.

Delincuentes armados asaltaron a una pareja en el barrio Jacinto Vera y les robaron un perro chihuahua. Ahora buscan ayuda para recuperar al animal que, aseguran, es un miembro más de la familia.

La rapiña ocurrió a las 17:00 horas de este domingo en Martín C. Martínez y Enrique Martínez cuando la pareja llegaba a su casa mientras cargaban varios bolsos. Uno de ellos, de color rojo, llevaba a Milo, un chihuahua de seis años.

En ese momento pasó una moto de la que descendió un delincuente que amenazó con dispararles si no entregaban sus pertenencias. La mujer se resistió a entregar el bolso en el que estaba Milo, pero el asaltante se lo arrebato de la mano.

"Me da un tirón muy fuerte y salen subidos a la moto por Enrique C. Martínez y (nosotros) a los gritos", explicó a Telemundo Elsa, la mujer que fue rapiñada. "No lo pudimos localizar. Está hecha la denuncia. Nos quedamos sin un miembro de la familia, estamos desesperados", lamentó.

"Es un chihuahua beige y con ciertas dificultades para caminar. Lo único que queremos es tener al perrito como sea, con una recompensa, el que me lo pueda traer me devuelve el alma", aseguró Elsa.

Milo, además de ser beige, tiene una marca blanca en la cabeza. Posee un chip que si se escanea con un aparato con el que cuentan las veterinarias aporta datos para comunicarse con sus dueños.

Por cualquier información contactarse al 099 267 664.