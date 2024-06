"Perdimos todo": se incendió una pizzería en Melo luego que un trabajador manipulara una garrafa

No hubo lesionados pero las pérdidas materiales fueron totales.

En la noche de este lunes, sobre las 20:30 horas, se originó un incendio en una pizzería ubicada en el centro de Melo (Cerro Largo), frente a la Plaza Independencia. El jefe del destacamento de Bomberos Yonathan Rosa confirmó que las llamas se iniciaron cuando uno de los trabajadores del lugar se encontraba manipulando una garrafa de gas.

"Fuimos alertados de un incendio en lo que fue un local de ventas de pizzas de pequeñas dimensiones, pero con gran cantidad de material combustible. Una garrafa a gas con la manipulación de una válvula una cocinilla que estaba con la combustión cercano hubo una deflagración y tomó fuego, rápidamente se propagó por todo el local", explicó.

"Las dimensiones del local era pequeño, lo que favorecía al incendio y también la poca ventilación que existía en el lugar, donde hubo una gran concentración de humo, lo que dificultó un poco la tarea", detalló. "También el material de construcción de la edificación, que es un cielorraso con tirantería todo de madera, que conectaba con otros locales, pero se cortó la propagación y la afectación fue solamente en el local que se dio la combustión", agregó.

Las pérdidas materiales fueron totales. El propietario del emprendimiento gastronómico, Liber Rocha, lamentó lo sucedido y agradeció la colaboración de varias personas. "Perdimos todo. No sé qué decir, agradecer que estamos todo bien", expresó.

"En ese momento estábamos seis personas dentro de la pizzería y ninguno sufrió lesiones", contó. "Agradecer a Bomberos y a toda la gente que se ha arrimado, nos ha tendido una mano y se han puesto a la orden", subrayó.

Rocha aseguró que es un momento complicado y de muchos nervios. "No me queda mucho para decir porque perdimos todo, vamos a ver cómo hacemos para que esta gente que trabaja conmigo, siete familias que vivían de esto, no queden sin nada", cerró.