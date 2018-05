Testigos de enfrentamientos entre bandas delictivas en Minas temen declarar ante la Justicia

Un joven de 19 años, identificado como Gerald Faggiani, fue encontrado muerto de múltiples balazos en el barrio Las Delicias, en la ciudad de Minas. Adjudican esta muerte a enfrentamientos entre dos bandas de narcotraficantes de la ciudad.

La fiscal de Minas, Gabriela Sierra, explicó que es difícil avanzar en la investigación por la reticencia de los ciudadanos a dar declaraciones:

“Se hicieron allanamientos y tomaron declaraciones. Nos constituimos en los lugares del homicidio y se hicieron pruebas de balística. El tema no es que no hayan detenido a alguien, sino que los testigos son renuentes. Tienen miedo de ser víctimas. Hemos tenido intervenciones con testigos que no aportan”.