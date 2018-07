“Tiene que pagar por lo que hizo, pero no así”, dijo la pareja del delincuente golpeado por vecinos de Toledo

"Por la maldita adicción de él es que está donde está", dijo la mujer, que se acercó a darle su testimonio a Telemundo.

La pareja del delincuente que se encuentra grave tras ser arrestado y golpeado por vecinos de Toledo, habló con Telemundo acerca de la situación:

“No estoy de acuerdo con lo que hizo Bruno. Sé que entró a robar con un arma, sé que estuvo muy mal lo que hizo. Es padre de familia, tiene dos hijos hermosos, hace casi dos años que está en la calle y no tengo nada que decir, yo trabajo todo el día y él me los cuida. Tengo dos hijos, un niño con problemas y él los cuida todo el día, no tengo nada que decir como padre”.

“Por la maldita adicción de él es que está donde está. Él está grave, ahora tiene fracturados los huesos de la cara, tiene agua en los pulmones”.

“Hay cinco videos donde se ve que un policía lo tiene esposado de pies y manos adentro del puente, lo sumergieron para ahogarlo”.

“Sé que la Policía se está moviendo porque yo denuncié pero no hay ningún detenido y mi marido está grave en un hospital”.

“Yo sé dónde viven todos y es hacer justicia por mano propia, porque fueron 15 personas que le pegaron de esa forma y él le pedía por favor al policía que hiciera algo, que lo estaban matando”.

“Que pague lo que hizo, sí, pero no tienen por qué hacer esto. Se metieron 15 personas adentro de un puente, un policía lo esposó de pies y manos, lo metían al agua y lo sacaban y le seguían pegando. No es así”.

“Yo fui al hospital de Pando y lo vi: no tiene forma en la cara, ya perdió un ojo y le fracturaron todos los huesos de la cara. No puede ni hablar. Ahora está en el Maciel grave”.

“Que pague por lo que hizo, pero no así”.