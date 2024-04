Vecinos de Santa Catalina reclaman la liberación de dos jóvenes que fueron imputados; aseguran que están presos "sin pruebas"

La Fiscalía los imputó por un homicidio ocurrido en diciembre de 2023.

Vecinos del barrio Santa Catalina se manifestaron cortando la calle y quemando cubiertas durante la tarde de este sábado. Reclaman la liberación de dos jóvenes que fueron imputados por un homicidio ocurrido en diciembre.

Esta situación alertó a la Policía, ya que los manifestantes cortaron la principal vía de acceso al barrio. Los efectivos se hicieron presente y debieron utilizar el camión hidrante y balas de goma para abrir el paso.

Sin embargo, algunos manifestantes rechazaron la posición de la Policía y tiraron piedras contra el camión de la Guardia Republicana.

🔴Vecinos del barrio Santa Catalina, allegados a dos jóvenes imputados por homicidio, se manifestaron cortando la calle y quemando cubiertas. La Policía se hizo presente en la zona y utilizó el camión hidrante y balas de goma para abrir el paso. Lo cuenta @GuilleLosa pic.twitter.com/ErFVYkBlQg — Telemundo (@TelemundoUY) April 27, 2024

La manifestación se produjo en reclamo por la inocencia de dos jóvenes que fueron imputados en las últimas horas por un homicidio ocurrido en diciembre del año pasado.

La Fiscalía llevó ante el juez a estos dos jóvenes y fueron formalizados y enviados a la cárcel con 180 días de prisión preventiva. Tras este hecho, los familiares resolvieron llevar el corte de calle con quema de cubiertas.

El padre de uno de los detenidos dijo que su hijo está preso "sin pruebas". "De la nada agarraron a dos y los metieron para adentro", expresó.

"No hizo nada. Todo el barrio sabe quiénes son, pero por miedo no abren la boca y no es justo que paguen dos personas inocentes. Queremos que se haga justicia", manifestó.