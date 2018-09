La historia de Bautista Ruiz: un varón trans de 16 años que tramita su cambio de identidad y comenzará el tratamiento hormonal

Oriundo de Fray Bentos, tuvo el respaldo de familia de amigos para comprometerse con su cambio.

Bautista Ruiz es un varón trans de 16 años, vive con su familia en Fray Bentos, compuesta por sus padres y tres hermanos. Nació niña pero en los primeros años de la adolescencia se dio cuenta que quería cambiar.

Le llevó un tiempo hablarlo con sus padres pero contó con el apoyo de ellos y de su grupo de amigos.

“No me animaba, estuvo meses para decirle a mis amigos. Me ayudó mi hermana para decírselo a mis padres. Todo bien, lo tomaron bien. Mis amigos me ayudaron y todo, hasta para elegir el nombre. Tenía algunos en mente, pero una amiga me dijo que tenía cara de Bautista. Después me quedé con ese nombre”, contó.

Mabel acompaña a su hijo Bautista en esta entrevista pero también el papá está acompañando en este proceso.

“Hemos enfrentado esta situación desde que nos planteó los sentimientos que tenía desde hace dos años. Primero con miedo, sin saber qué hacer y de a poco tranquilizándonos buscando apoyo y asesoramiento. Fue el primero en pedirnos ayuda”, contó Mabel, madre de Bautista.

Ella admite que como madre pasó algún momento de angustia.

“No me costó aceptarlo, sino el hecho de qué hacer con mi hija mujer”, confesó la madre.

Pero desde el inicio se mostró receptiva a escuchar a su hijo:

“Hay que darse de cuenta que no es un capricho, sino un sentimiento y hay que afrontarlo de la mejor manera posible”.

El próximo mes Bautista comenzará el tratamiento hormonal en la policlínica del Hospital Saint Bois en Montevideo y está en pleno proceso de cambio de identidad. Y aunque vive en una comunidad pequeña afirma que no ha sufrido discriminación y que todos lo llaman por Bautista, desde que él eligió ese nombre.