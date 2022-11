Nació con 330 gramos y se convirtió en la bebé con menos peso de América Latina: la historia de Olivia, que este viernes cumplió ocho meses

"Para nosotros al principio fue un desafío, fue difícil pero fue lindo el proceso", cuenta su madre, Miriam, tras recordar que su hija estuvo internada 86 días en CTI.

Hace ocho meses, el 18 de marzo, Olivia nació en Monevideo con 27 semanas. "Primero fue el papá el que la fue a ver. Yo estaba aún con la anestesia de la cesárea, no podía levantarme de la cama y él me dijo: pesó 330 gramos", contó Miriam Cardozo, que aún recuerda lo sorprendida que estaba.

"Cuando yo me pude levantar de la cama, lo primero que hice fue ir a verla. Era del tamaño de un termómetro, re chiquitita y nosotros no podíamos creer", dijo. Poco tiempo después se enteraron que es la bebé que nació con menos peso, desde que hay registros, en América Latina.

"Para nosotros fue sorprendente porque en las ecografías que me hacían ella pesaba más o menos medio kilo. Pero nos explicaron que pesaba eso con la placenta y el líquido (amniótico)", explicó.

El embarazo había comenzado bien hasta que en la ecografía estructural, a las 20 semanas, los médicos se dieron cuenta que no estaba creciendo. "Ahí fue que me empezaron a hacer ecografías todas las semanas para ver si ella aumentaba de peso y lo hacía de a 50 gramos. Resolvieron comenzar con las inyecciones para madurar los pulmoncitos y me hicieron una última ecografía que fue cuando decidieron trasladarme a Montevideo para que ella naciera allá", agregó Miriam, que vive en Paso Bonilla, en Tacuarembó.

Ya cuando la trasladaron, los profesionales no "tenían mucha esperanza" y cuando nació el escenario no cambió. Pero los médicos que la atendieron a Miriam y a Olivia, tanto en Tacuarembó como en la capital, hicieron todo lo posible para salvarla.

Olivia estuvo 86 días internada en CTI. "Para nosotros al principio fue un desafío -yo ya soy mamá de un varón- fue difícil pero fue lindo el proceso", comentó.

La iban a ver de a ratos al hospital; durante la mañana, la tarde y la noche. "La acompañábamos, le hablábamos a través de la incubadora, la tocábamos. Estuvimos con ella en todo momento", subrayó.

Todo fue un desafío, incluso la ropa. Le habían comprado ropa en Montevideo pensando que iba a crecer rápido. "Todavía tiene ropa sin usar que le compramos allá y que no le queda. Toda la ropita de Olivia fue mandada a hacer. Los zapatitos de ella eran chiquitititos, las gorritas también. Tenemos todo coleccionado", aseguró.

"Nosotros de Montevideo nos vinimos cuando ella pesaba 1,300 kilos y la trasladaron acá al sanatorio. Estuvimos tres meses más con ella internada. Y ahí sí, al final fue que nos pudieron dar el alta, ahora el 30 de octubre", afirmó.

El primer hijo de Miriam nació con bajo peso (2,500 kilos), pero no tuvo mayores inconvenientes. Luego perdió dos embarazos, uno con 24 semanas y otro con ocho semanas. "Fue todo por el tema que me descubrieron ahora, que me hicieron todos los estudios y tengo una alteración en la sangre. Eso es lo que no permite que en el embarazo la sangre circule bien. Entonces, ese es el problema por el cual no sobrevivían", indicó.

Luego de vivir esta situación, le envió un mensaje a todas las mamás que están pasando por un momento similar al que debió pasar ella. "Tengan mucha fe porque eso fue lo que nos ayudó a nosotros a salir adelante con Olivia. Teníamos una fe muy grande que pudimos salir adelante con ella, que no se rindan, que no se den por vencidas, que ellos son pequeños pero son guerreros".

En todo este proceso, la familia de la pareja ha sido un apoyo importante. "Han estado siempre, tanto mi familia como la de él. Nos han acompañado, han estado con nosotros en todo momento", enfatizó.

"Después de seis meses fuera de casa deseábamos estar en casa", manifestó. Este viernes Olivia cumple ocho meses y, si bien necesita cierta asistencia respiratoria, lleva una vida normal. "Tiene sus mañas, le gusta estar mucho parada en la falda pero se porta bien", aseguró su madre.