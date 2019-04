Yonatan es padre soltero pero se le terminó la licencia y la ley no lo ampara para seguir cuidado a su hijo recién nacido

"Yo me pregunto ¿dónde están mis derechos?, ¿dónde están los derechos del niño?, ¿con quién dejo a mi hijo?". Informe de Lucía Brocal para Telemundo.

Yonatan Medina es papá soltero, su pequeño de apenas un mes de vida depende únicamente de él.

Yonatan pretende poder quedarse junto a su pequeño hasta cumplidos los tres meses como sucedería en el caso de una mamá, como además le recomienda la pediatra, para fortalecer el apego y el crecimiento sano del niño.

Pero los días por licencia paternal se terminaron, la licencia anual también y a Yonatan le dicen que sí o sí tiene que volver a su lugar de trabajo, en la Administración Nacional de Puertos.