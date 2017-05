Arana consideró que el debate sobre la estatua de la Virgen María “está totalmente laudado”

Además, el exintendente de Montevideo y actual edil se refirió a una posible candidatura presidencial de Martínez.

Tiene 84 años, fue intendente de Montevideo durante una década, además

de senador y ministro de Vivienda. Desde 2015 es edil. El 11 de mayo acató la disciplina partidaria impuesta en la bancada del Frente Amplio y rechazó la instalación de la estatua de la virgen María en la rambla del Buceo. Pero ahora admite que se equivocó y que debió haber votado esa iniciativa: hablamos con Mariano Arana.

La polémica por la estatua de la Virgen María

Hay posibilidades de solicitar libertad de acción, y así lo hubiera hecho para votar, fundamentalmente para argumentar. Yo no dije que iba a votar a favor.

Esto está totalmente laudado por la Junta Departamental. Pero quienes somos frenteamplistas debemos respetar las normas del propio Congreso del Frente Amplio.

Quiero ser claro, no es que esté a favor o en contra de cualquier imagen religiosa, porque la laicidad no es solo lo religioso. Así como yo me hubiera opuesto a la cruz del papa, pero no porque tenga nada contra la cruz.

No estuve de acuerdo con las manifestaciones del expresidente Sanguinetti, porque las creo contradictorias.

Invito a la gente a que aprecie con cuidado la elaboración de la calidad de uno de los mejores del país: hay que apreciar el Obelisco.

La Intendencia de Montevideo y la basura

Siendo intendente dije que teníamos que aprender de la gente del interior. Yo enloquecía a todos mis directores. En las recorridas casi diarias que hacíamos por Montevideo, en una oportunidad vi que una señora en Pocitos tiraba una bolsa desde un sexto piso, que quedó entre los árboles. Anotamos para que la fueran a sancionar después.

Es una preocupación. Han traído camiones y contendores, por suerte.

Candidatura de Daniel Martínez

Aprecio mucho a Martínez. Lo apoyé a la Intendencia porque me parecía que tenía el perfil más adecuado para ese cargo específico.

Si sigue trabajando así… me alegra. Me parece que es una persona que no ha perdido su empuje. Es una persona que, mucho antes de recibirse, tuvo una actuación sindical importante y responsabilidades importantes con la gestión, tanto a nivel público como privado.