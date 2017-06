Delgado: “Valoramos la intención de bajar los combustibles, pero las cifras parecen insuficientes”

El presidente Tabaré Vázquez anunció el lunes que bajará el precio del gasoil y se habla de una reducción de entre 3 y 5 pesos por litro. Pero el Partido Nacional presentó a Vázquez un plan para reducir costos en Ancap y bajar el precio no solo del gasoil, sino de todos los combustibles.

El senador Álvaro Delgado dice que es posible bajar 8 pesos el gasoil y 6 pesos la nafta.

La predisposición del Gobierno a trabajar en una rebaja del combustible es valorable. Proponemos una serie de propuestas, que todas son administrativas, que permitirían bajar hasta ocho pesos el gasoil y hasta seis pesos la nafta.

Parece positivo que empiecen a estudiar una baja en el precio del combustible, preferiríamos que fuera de todos.

Hay que hacerse cargo: terminamos el 2014 con Ancap con un déficit acumulado de cuatro años. No hay una historia similar en Uruguay en las empresas públicas que tenga un nivel de déficit de esa magnitud.

Proponemos fijar una regla: no solo el precio de los combustibles, sino las reglas sobre las cuales se va a trabajar en la fijación del precio de los combustibles. Si baja el petróleo y el dólar, eso hay que trasladársela a la gente. Sería lo más justo. En 2016, Ancap, por no bajar el precio de los combustibles, recaudó 170 millones de dólares adicionales, solo por no haber bajado el precio. Y en enero de esto año volvió a subir. Hay que fijar las reglas del juego: si baja el dólar, bajan los combustibles; si baja el petróleo, bajan los combustibles.

Lo segundo tiene que ver con los precios por refinería: hay una cantidad de sobrecostos agregados impensables, que hacen el combustible sea mucho más caro de lo que debería ser. O sea, los sobrecostos asociados a los combustibles que nada tienen que ver con la refinación del combustible, que es la función de Ancap. Estamos cargándole a los combustibles la pérdida de millones de dólares por el portland. Uruguay no está siendo competitivo en la producción de biocombustible.

Hay que transformar la planificación en el uso de la refinería. Y una rediscusión del fideicomiso del transporte. Hay que buscar fuentes de financiamiento alternativas.

Estas medidas podrían implicar una rebaja de los combustibles. Estas medidas harían que la rebaja del gasoil sea un poco mayor. Las cifras que se manejaron parecen insuficientes, pero valoramos la intención.