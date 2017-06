El sábado un nuevo grupo de dirigentes dejó la lista 711 liderada por Raúl Sendic y se abrió camino propio, semanas después que se conocieron múltiples gastos en apariencia personales del hoy vicepresidente en tiendas de ropa, electrónica, supermercados, joyerías y librerías mediante la tarjeta corporativa de Ancap. ¿Por qué tomaron esta decisión?

Hablamos con el senador frenteamplista Marcos Otheguy

Nunca escuché que Raúl le haya presentado la renuncia a Tabaré Vázquez. Lo que sí sabemos es que el presidente le transmitió su apoyo: él lo interpretó como un apoyo en su continuidad en su gestión como vicepresidente. Yo estaba en la reunión, alguien puede haber interpretado otra cosa. Prácticamente desde que comenzó el Gobierno le están pidiendo la renuncia al vicepresidente, lo mismo que a otros ministros. No me parece buena cosa que frenteamplistas salgamos a pedir públicamente la renuncia de compañeros del Gobierno: hay ámbitos donde esas cosas se pueden discutir.

Las responsabilidades en una organización política son de todos. No pudimos relanzar el proyecto de la 711, estábamos en un estancamiento, y nos pareció que este era el mejor camino. Hoy el compromiso y el trabajo que tenemos que asumir es defender al Gobierno y prepararnos para una coyuntura electoral muy compleja. No podemos seguir hablando de lo que hicimos, sino de lo que hay que hacer a futuro.

Todos somos partes de un proyecto que es el Frente Amplio: el desafío es desde qué lugar le aportamos. Vimos que desde la 711 no estábamos aportando lo que el Frente Amplio necesita en esta etapa. Tenemos un profundo compromiso con la defensa del Gobierno, con la concreción de los objetivos que el FA se propuso, y con la coyuntura electoral, que parece que va ser compleja. Lo mejor para la 711 y para nosotros es tener caminos autónomos e independientes.

Nosotros hace prácticamente un año que venimos en un proceso de discusión interno. Creíamos que era necesario relanzar el proyecto político de la 711, que estaba muy deteriorado por los hechos de público conocimiento. Era necesario retomar esa senda de trabajo que habíamos considerado positiva. Era necesario relanzarlo y teníamos dificultades. Muchas compañeros y compañeros no se sentían parte.

Financiamiento de campaña

No conozco a la persona de la que se habla. Desconozco si las cosas fueron así o no. La finanzas de nuestra organización la maneja una comisión que yo no integro. Sé que se cumplió con toda la normativa que pide la Corte Electoral a la hora de presentar las cuentas.

Creo que hay que investigar todo. Uno puede cometer errores, y cuando eso pasa es bueno hacer autocrítica. Es llamativo que en cuestión de tres meses una misma editorial saque un libro que señala un financiamiento supuestamente ilícito sobre el MPP, ahora uno sobre el financiamiento la lista de Sendic. No hay libros sobre Sanabria y el Partido Colorado, sobre la Iglesia y el Partido Nacional. Se ha invisibilizado lo positivo.

Importa quién financia, es muy importante. La política no tendría nada que ver con los negocios. Y la política no es ningún espectáculo, es una cosa seria. Tenemos que ir hacia una normativa rigurosa y estricta. En este período legislativo vamos a tener una nueva ley del financiamiento de las campañas electorales, estoy convencido.