Se fue Beatriz Prandi y llegó la salsa en trío a la pista más famosa

EL POLACO, SALVADO POR EL JURADO

En el inicio de una nueva semana del Bailando 2017, Marcelo presentó a las tres parejas que quedaron sentenciadas en “una que sepamos todos”: Beatriz Prandi y Yuslandi Ortega, Tyago Griffo –quien confesó estar conociéndose con la bailarina Rocío Robles– y Barby Silenzi, y El Polaco –quien aclaró que sigue “separado” de Silvina Luna– y Solange Báez. Luego del duelo, el jurado salvó por decisión unánime a El Polaco.



BUENA SALSA DE ENTRADA

Mientras el público votaba, La Chipi y Mauro Caiazza inauguraron la salsa en trío con Florencia Marcasoli de invitada, al ritmo de “I love salsa”, de N´Klabe. “Yo soy el error de Fede Bal”, se presentó la vedette. Por su parte, La Chipi contó con el apoyo en vivo de su marido, Dady Brieva, quien asomó en el estudio con una improvisada máscara. “Bailás excelente, Chipi. Y Flor no se quedó atrás, la rompió. Me encantó”, abrió la ronda de devoluciones Ángel De Brito (10). “Fue un trío espectacular. Se merecen un súper puntaje”, coincidió Carolina “Pampita” Ardohain (10). “¡Qué placer! Lo que vi me apabulló. Arrasaron”, exclamó Moria Casán (voto secreto). “Llegaste y querés hacer todo lo que no hiciste en todos estos años”, le dijo Marcelo Polino (7) a Florencia. Y agregó: “Bailaron divino, chicas, pero no hubo conexión entre ustedes”. Total: 27 puntos. El comentario final de Polino generó el malestar de Flor, quien se sintió “menospreciada” por no haber sido la primera elección como invitada.