Rodolfo Nin Novoa: “repudiamos el atentado y constatamos que no hay uruguayos heridos ni muertos”

Así se expresó el ministro de Relaciones Exteriores sobre el atentado terrorista ocurrido este jueves en Barcelona:

“Hay gente muy cercana que nos informó de esto. Repudiamos el atentado y constatamos que no hay uruguayos heridos ni muertos en la lista trágica que hay.

He tenido contacto directo con algunos uruguayos que estaban allá y me dijeron que están bien. Dijeron que no conocen tampoco ninguna víctima de nuestro país.

Lamentamos enormemente estos métodos salvajes y violentos de expresar ideas que no hacen más que ser repudiadas por el mundo entero”.