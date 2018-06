Maestro Tabárez: “hay referentes que apoyan a los más jóvenes, que se hicieron eco de este proyecto y son los grandes defensores de esto”

En la previa del comienzo del Mundial de Rusia 2018, el entrenador uruguayo habló con la prensa sobre el proyecto que lidera desde el 2006.

El Maestro Tabárez se refirió a su conocimiento Héctor Cúper, el entrenador de Egipto, y a la situación de Salah:

Más tarde, durante la conferencia, dijo que estaba seguro que los futbolistas no están distraídos pensando en las transferencias: “para ellos ahora la prioridad es Egipto”. Y agregó: “Nosotros respetamos mucho a Egipto, soy consciente que cuando se hizo el sorteo me enojé con los periodistas uruguayos que ya estaban hablando de cuartos de final como si fuera un paseo”.

Luego volvió a referirse a la situación del Egipcio Mohamed Salah: “Que juegue Salah me alegraría por el jugador, porque después de un partido soñado que haya tenido ese accidente despierta la solidaridad”.

Este es el cuarto Mundial que el Maestro dirige, el tercero consecutivo y se suma Italia 90′, donde también fue el director técnico de Uruguay:

Me sorprende en primer lugar cómo pasó el tiempo,. Pero siempre he tratado de encarar los desafíos con mucho espíritu positivo y en eso estamos ahora. Cuando empezamos nuestro proyecto de trabajo, después de aquel mundial del 90′ en el 2006, en ese proyecto uno de los objetivos era reubicar al fútbol uruguayo en el concierto del fútbol porque los cambios que ha habido en el mundo han sido espectaculares. No es lo mismo 1990 que el 2018. Uruguay en el inicio del fútbol fue una potencia futbolística, pero después vinieron momentos en que se perdió ese hilo conductor que venía uniendo generaciones. Nosotros siempre nos preguntamos, sobre todo en los años que estuvimos sin trabajar, cómo se hacía y fue a través de un proyecto de trabajo en el que queríamos dar una imagen nueva al mundo que no nos asociara, como sucedió muchas veces y a veces injustamente, con el juego violento, con no practicar el fair play. La propuesta esa la llevamos adelante con futbolistas. Como Uruguay es un país que tiene tres millones de habitantes, por cada jugador que sale en Uruguay salen 20 en Brasil y 10 en Argentina, entonces como queríamos un perfil determinado la idea que se nos ocurrió fue formarlos. Lo que pasa es que eso lleva un período largo de tiempo. Yo el otro día reflexionando me encontré con la sorpresa de que cuando Uruguay salió campeón de América en Argentina, Federico Valverde -un gran jugador que estuvo con posibilidades de venir hasta último momento- tenía once años, y en este momento está en la selección nacional. Entonces todas esas cosas nos satisfacen y el aspecto objetivo que refleja estas cosas es estar en tres mundiales consecutivos. Llegar hasta acá para nosotros ya es importante, pero venimos con la expectativa de conseguir cosas y aprovechar la oportunidad que te da un Mundial.