"Recibí mensajes homófobos": vocero del gremio estudiantil del IAVA denunció a Ignacio Álvarez y a usuarios de redes tras amenazas

Gerónimo Sena, vocero del gremio estudiantil del liceo IAVA, denunció amenazas por redes sociales, en el marco del conflicto que existe en ese centro educativo.

"Recibí mensajes homófobos, amenazas que me iban a pegar un palazo en la cabeza y que me iban a sacar a piñas del liceo a mí y a mis compañeros", dijo Gerónimo a Telemundo este viernes.

La denuncia la presentó contra quienes lo amenazaron a través de redes sociales, pero también contra el periodista Ignacio Álvarez, que lo entrevistó en su programa de radio esta semana. "Todo surgió a raíz del conductor que me quería cazar de los pelos si fuese su hijo", recordó el estudiante.

En entrevista en La Pecera (Azul FM), Álvarez le dijo días atrás: "Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado te entiendo y por otro me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: 'Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas'. No estoy hablando de violencia. Con todo el amor del mundo, ojalá podamos hablar como estamos hablando ahora y encontrar soluciones sensatas donde no se estén vulnerando los derechos de todos".

"Hice la denuncia correspondiente contra él y la gente que me amenazó. Pasó a Delitos Informáticos, espero se solucione todo", sostuvo el joven.

Gerónimo comentó que en los mensajes que recibió vio "puro odio" y "malestar" solo por luchar por los derechos "que no son solo para mí, sino también para mis compañeros".

Además, contó que después de la movilización que encabezó con sus compañeros el jueves a la noche, algunos de ellos lo acompañaron a tomarse el ómnibus por temor a que se concretara alguna de las amenazas. "Es preocupante para mí y para el gremio, estamos un poco asustados todos. Fue de una manera muy violenta, fue por redes pero más vale prevenir que curar", concluyó.

Este viernes los docentes del IAVA ocuparon el instituto y en horas de la tarde desde el Ministerio del Interior, encabezados por el director de Convivencia, Santiago González, se ordenó el desalojo.

Andrea Revuelta, integrante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades), indicó que tomaron unas cuantas decisiones en asamblea. "Se resolvió pedir la renuncia de Robert Silva y de Jenifer Cherro, sobre todo por negligencia, por autoritarismo, por no poderse hacerse cargo de la situación que atraviesa la educación", aseguró.