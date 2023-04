Estudiantes ocupan el IAVA y denuncian "atropello" de Secundaria; docentes dicen que autoridades buscan "eliminar la organización sindical"

“Se está planteando que es necesaria la construcción de una rampa, pero se está faltando a la verdad porque ya existe una rampa", dijeron desde Ades Montevideo.

Estudiantes y docentes ocupan el liceo IAVA tras el conflicto que surgió por la separación del cargo y pase a sumario del director del centro educativo. Esa situación se dio luego de que el director apoyase a los estudiantes en su rechazo a desalojar el salón gremial del liceo, algo que las autoridades de Secundaria reclaman para poder construir una rampa de acceso. A esta medida, además, se pliega un paro nacional por 24 horas de los trabajadores nucleados en la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades) en Montevideo.

“El sumario que se está estableciendo contra el director para nosotros es un claro atropello. Porque se basa en normativa que hoy no está vigente, pero también porque no atiende las necesidades concretas y las preocupaciones reales de lo que tiene que ver con la administración efectiva de un liceo”, dijo este jueves en rueda de prensa Camila Menchaca, dirigente sindical de Ades Montevideo.

“Se está planteando que es necesaria la construcción de una rampa, pero se está faltando a la verdad porque ya existe una rampa. El problema de accesibilidad en este momento está dado por la imposibilidad de utilizar un ascensor. No hay un plan de obras que establezca que esa rampa se va a hacer en estos días y que, por lo tanto, el salón gremial tendría que desalojarse. El director promueve una instancia de diálogo o de intercambio con los estudiantes y es sancionado por intentar promover eso. Para nosotros eso es gravísimo. Las autoridades de la educación no estuvieron en condiciones ni a la altura de conversar y dialogar con los estudiantes”, agregó Menchaca.

En ese sentido, además, la dirigente de Ades señaló que el liceo presenta “graves” condiciones edilicias, por las que se vienen reclamando desde hace tiempo y, según dijo, Secundaria no ha intervenido. “No hay un plan de obras, no hay una licitación sobre la mesa, no hay nada que apure ningún tipo de resolución. Parecía ser realmente un capricho. Se está cayendo el techo y revoque del techo en salones y el patio. Hay situaciones graves en términos de infraestructura. Esta respuesta es una provocación hacia los estudiantes y docentes. Es algo más grande que lo que sucede con el docente. Las autoridades quieren eliminar la organización estudiantil y sindical”, agregó Menchaca.

“La pregunta que nos podemos hacer es cuál es el apuro de correr hoy el salón gremial. Si ya existe una rampa, si el problema de accesibilidad está dado por un ascensor, si la respuesta que están dando las autoridades es que en algún momento se tendría que resolver lo del ascensor, ¿por qué hay que apurar un proceso que perfectamente se puede hacer en forma dialogada y de responder a las necesidades que plantean los estudiantes?”, afirmó Menchaca en rueda de prensa, y agregó que en las próximas horas evaluarán cómo seguir con el conflicto.

👉Así es la puerta hacia la calle del salón gremial del IAVA, donde Secundaria pretende construir una rampa de acceso. pic.twitter.com/xLhlfOZXca — Telemundo (@TelemundoUY) April 13, 2023

La visión de los estudiantes

Por su parte, desde el gremio de estudiantes del IAVA también afirmaron que la postura de las autoridades de Secundaria es de “atropello”.

“A las 20:00 horas del miércoles tuvimos una reunión de tres horas con las inspectoras. Se nos planteó que esto no era una ocupación legítima. Pero la LUC no prohíbe las ocupaciones sino que las regula. Se nos planteó desalojar el liceo para, según expresaron, mantener la paz y la calma, y cerrarlo. Nosotros dimos la negativa y pasamos la noche ocupando, todos estudiantes”, señaló Gerónimo Sena, vocero del gremio estudiantil del IAVA.

En ese sentido, Sena afirmó que “esto va más allá del gremio y de los profesores”. “No corresponde trasladar el salón gremial. Se plantea además una accesibilidad incompleta, porque es una rampa que va a tener acceso solo al primer piso. Los baños no son accesibles. Y los laboratorios están arriba. Es un atropello al gremio estudiantil, lo vemos como censura y persecución gremial”, afirmó el vocero del gremio estudiantil, y agregó: “No estamos para intercambios injustos. No creemos ni justo ni democrático que tengamos que intercambiar nuestro salón gremial para tener una accesibilidad incompleta. Se nos propuso un salón gremial en el subsuelo, fuera de la vista del estudiantado, ni que hablar de que nuestro salón tiene historia”.

“Pedimos a las autoridades que se levante el sumario el director y que se lo reintegre a su cargo, porque no estamos de acuerdos con este proceso antidemocrático. El director se mostró muy abierto a la lucha estudiantil y sindical, y eso a las autoridades no les conviene”, concluyó Sena.