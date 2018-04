Ademu señala obligación de indagar dónde sucedió el abuso que un niño afirma haber sufrido en una escuela

La madre de un niño denunció que su hijo fue abusado sexualmente; según relató el menor, fue abordado por un compañero suyo en el propio local escolar –Escuela Nº196 de Flor de Maroñas–, durante el tiempo del recreo.

Abordamos el tema junto a la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Daisy Iglesias.

Cuando un niño manifiesta situaciones de angustia, determinados tipos de malestar y hace manifestaciones de abusos, es porque es víctima real: no hay que ponerlo en duda.

Si el médico constata lo sucedido, él mismo tiene que hacer la denuncia. Los adultos tenemos la obligación de averiguar el lugar donde sucedió el abuso.

Esto mismo pasó en otra escuela de Montevideo, hace unos años atrás, y al final no había sucedido nada. ¿Cómo una madre que sabe que su hijo fue violentado no dice nada? Denunciar una situación y proteger a un menor no es necesariamente exponerlo. No hay necesidad de exponerlo, pero la situación debe denunciarse.

Hay que investigar lo sucedido. Porque pasó en una escuela cercana a esta que se dijo que había sucedido el abuso en ese lugar, y hasta los padres quemaron gomas en la puerta. Y al final se comprobó que no había sido en la escuela.

Hay que denunciar, abrir la investigación e indagarse todo lo que sucedió. Si la familia tiene razón, las acciones las tomará Primaria con total seriedad. Pero si la situación no es dentro del local escolar y eso se verifica, seguirán las indagatorias por el abuso.

Hace dos años atrás, pasó exactamente lo mismo: un niño dijo que fue abusado en la escuela, y al final había sido abusado, pero no en la escuela.

Apoyamos todo tipo de indagatoria y si se comprueba que no fue en la escuela, que también siga investigándose por el abuso. Desde Ademu, no omitimos ninguna indagatoria: si es por los niños, que se investigue a fondo.

El paro de 24 horas es por la situación de escuelas de práctica y por los salarios adeudados de marzo, donde hubo errores masivos en la liquidación.