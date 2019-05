Alejandro Acosta y la salida de Petrobras: “La salida la sigue teniendo el Ministerio de Industria, por responsabilidad política y jurídica”

El gremialista de Montevideo Gas ve como prioritario que no se despida a los trabajadores que están en seguro de paro cuando se les venza.

Continúa la huelga de hambre de tres trabajadores de Montevideo Gas. El gremio se reunió con el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, pero aún no han tenido resoluciones. Hablamos con el delegado sindical Alejandro Acosta sobre esta situación.

Los trabajadores están bien. Estamos preparándonos para marchar para el acto del 1º de mayo.

No podemos hacer nada ni vamos a hacer nada. Asumir que no tiene una facultad más allá de lo que tiene. Es una concesión de un servicio público, por eso Petrobras no puede decir que lo vende como cualquier privado. La actitud que asume el MIEM luego de que le planteamos una salida de transición y el Poder Ejecutivo nos dice que puede demorar unos meses.

Le planteamos al ministro Moncecchi que, ya que Petrobras se va, no haya despidos directos y que no se despida la semana que viene a los trabajadores en seguro de paro.

La salida la sigue teniendo el MIEM, por responsabilidad política y jurídica.

La huelga de hambre va a continuar y va a haber un punto de inflexión la próxima semana que será cuando venzan los seguros de paro.

La respuesta que recibimos el martes deja la situación y no está a la altura.

La empresa habla de una pérdida de 116 millones de dólares y no sabemos de dónde sale. Le dijimos al ministro era que la salida que esperan es que aparezca otra empresa.

De lo que estamos convencidos es que, con una política de gestión responsable, se pueden equilibrar los números.

No establece que seamos un ente público, sino que la ley indica que intervenga el Estado.