Alonso afirma que Sartori le “transmite esperanza” y que “las descalificaciones lo hacen crecer”: “Creo posible que el Estado pueda generar 54 puestos de trabajo por día durante cinco años”

"No hubo ningún acuerdo económico", apuntó la senadora nacionalista sobre si unión con Sartori.

En las últimas horas se oficializó la unión del sector de Verónica Alonso (Esperanza Nacional) a la precandidatura de Juan Sartori quien se encuentra tercero dentro de la interna del Partido Nacional.

Según apuntó la propia senadora nacionalista, “el país necesita que el Partido Nacional se renueve y muestre otra cara y otras actitudes”.

Abordamos el tema junto a Verónica Alonso.

Nunca hubo una negociación ni con Lacalle Pou ni con Larrañaga. Inicié un camino propio porque dije que si seguíamos presentando a los mismos candidatos, seguramente tendríamos los mismos resultados.

No estuvo arriba de la mesa ninguna instancia de negociación porque yo sabía que por esos caminos no quería ir.

Vengo recorriendo el país hace dos años y pico. Hace unos meses sentíamos en las recorridas que la gente no quería ni a Lacalle Pou ni a Larrañaga, y empezamos a escuchar que la gente nos decía por qué no nos juntábamos con Sartori. Un paisano por Rivera me dijo que Sartori y yo éramos lo nuevo y lo diferente, que teníamos que juntar esfuerzos. Eso se sumó a los números de las encuestas, y a que con Sartori nos dimos el espacio de conocernos.

Estaría triste si mi candidatura fuese por el ego, por el querer ser, un proyecto o aspiración personal. Pero no. Yo no sacrifico ninguno de mis sueños porque son colectivos: si con esto puedo sumar y multiplicar resultados, estoy contenta con la decisión.

Escuché a la gente. La gente nos está diciendo algo. ¿Qué hicieron los políticos para que figuras por fuera del sistema lleguen y tengan la cercanía que tienen?

Acordamos sumar fuerzas. Nuestros equipos técnicos se fusionan, así como las estrategias de comunicación. Vamos a ver cómo nos va en la interna.

Creemos que estamos compitiendo y que quizás estamos ocupando el segundo lugar. Creemos que definimos la interna del Partido Nacional, vamos a competir por el primer lugar.

Pusimos arriba de la mesa los temas que nos unen más allá de lo que nos separan. Sartori me transmite esperanza. Él tiene una actitud de que esto se puede hacer, y yo creo lo mismo. El Estado puede generar 54 puestos de trabajo por día, durante cinco años, perfectamente se puede hacer.

Él no trae esas mochilas de siempre poner a los mismos. Tenemos que poner a las personas por idoneidad, por capacidad, por profesionalismo, y no por cuota política.

Yo soy blanca desde antes de nacer, desde la panza de mi madre. Todas las descalificaciones hacen crecer a Sartori, eso muestran los números. Yo también tuve mis dudas naturales, pero las tuve hasta que lo conocí. Los sectores más vulnerables tienen una cercanía increíble con Sartori, tiene mucha empatía.

No hubo ningún acuerdo económico, de plata, ninguno. Yo sigo teniendo mi presupuesto y pagando a todo mi equipo. Sartori viene con una buena intención, que algunos ponen en cuestión. No se trata de comprar dirigentes.

Atrás de Sartori hay un equipo tremendamente profesional, sobre todo en la parte técnica. Eso me motivó aún más a tomar mi decisión.

Los votos mandan. Una fórmula tiene que tener apoyo popular. Yo voy a estar para tirar del carro.