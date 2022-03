Este domingo es el referéndum por 135 artículos de la LUC: esto es todo lo que tenés que saber sobre la votación

Esta es una guía básica para la consulta popular de este domingo, donde se votará para derogar o mantener parte de la Ley Nº19.889.

A la hora 8 de este domingo abrieron los centros de votación por el referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y permanecerán abiertos hasta las 19:30 horas.

En esta consulta popular hay dos hojas de votación disponibles, la rosada por el "Sí" a la derogación y la celeste por el "No". Ambas papeletas llevan impresas en tinta negra el escudo nacional, el "Sí" o el "No", la fecha de celebración del acto del referéndum (27 de marzo de 2022) y la mención al "recurso de referéndum contra 135 artículos de la Ley Nº19.889 de 9 de julio de 2020”.

Las personas habilitadas para votar tienen asignado un circuito para hacerlo, que se puede consultar en el sitio web de la Corte Electoral. Allí se debe ingresar el número de credencial o la cédula de identidad y fecha de nacimiento del votante.

La Corte Electoral cerró el padrón el 8 de diciembre de 2021. Por lo tanto, quedaron habilitados todos los registros y traslados tramitados antes de esa fecha.

El voto es obligatorio para todos los inscritos. Quienes no voten deberán justificar por qué no lo hicieron o, si no, pagar la correspondiente multa. En esta nota se pueden consultar los detalles del trámite.

Algunas personas están habilitadas para votar observado debido a un impedimento para hacerlo en el circuito electoral que les corresponde. El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena explicó días atrás que esta posibilidad está disponible para quienes trabajen en las mesas de votación, para los efectivos que custodian los circuitos y para los funcionarios electorales.

Por cantidad de bajas, en los días previos al referéndum la Junta Electoral de Montevideo debió convocar a funcionarios públicos y escribanos a las mesas electorales del referéndum, a quienes les ofreció una serie de beneficios.

¿Cuántos votos se requieren para derogar los 135 artículos? El 50% más uno de los votos válidos. En esta categoría están los votos por el "Sí", el "No" y los votos en blanco. Los votos anulados se descartan.

El voto en blanco se suma al "No" en el conteo de votos. "Quien optó por no poner ninguna de las dos hojas de votación en el sobre, está votando en blanco. El concepto electoral del voto en blanco es no incluir ninguna de las hojas de votación válidas. Si pone solo un boleto, es un voto en blanco, que en la jerga electoral le decimos voto en blanco con objeto extraño. Como lo establece la ley, es un voto en blanco", explicó el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach días atrás.

En cambio, si alguien pusiera ambas papeletas o las tachara y las rompiera, se considerará voto anulado y no tendrá incidencia el total de votos.