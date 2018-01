Álvaro Delgado considera importante asistir a la reunión de los productores autoconvocados en Durazno

Los sectores que apoyan a Luis Lacalle Pou asistieron a La Paloma para la tradicional reunión que el Herrerismo organiza cada año en ese balneario rochense. En su discurso, el senador nacionalista consideró que este 2018 es un año “básicamente de fin de la vida útil del Gobierno”.

Abordamos estos y otros temas junto al senador nacionalista Álvaro Delgado.

¿Terminó el ciclo del FA?

Tengo la sensación de que el Gobierno no ha tenido proactividad en marcar agenda, que ha hecho la plancha en muchos aspectos, no ha propuesto reformas en aspectos importantes, más allá de algunos que no son agradables, como los aumentos de impuestos o los cambios impositivos.

Este año es el preelectoral, es el último con Rendición de Cuentas, por lo que tiene el valor de dos años. Por eso este quizás sea el último año importante en materia de toma de decisiones.

Si bien el Gobierno se ha ido apagando en muchos aspectos, este será un año clave. Además, están las negociaciones salariales, por lo que eso también lo hará movido.