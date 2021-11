Álvaro Delgado: "Decidimos monitorear la situación sin tocar la emergencia sanitaria"

Este lunes se reabren las fronteras para extranjeros visitantes tras casi 20 meses de suspensión en el marco de la emergencia sanitaria. El secretario de Presidencia dijo que el proceso se ha dado "sin inconvenientes hasta el momento" y que Uruguay no tendrá un "turismo de vacunas", sino que a los turistas se les ofrecerá la posibilidad de vacunarse, pero esto estará sujeto al remanente de vacunas disponible. Delgado también señaló que "por ahora" el gobierno solo comprará nuevas dosis a la farmacéutica Pfizer "por recomendación científica", ya que "Pfizer está haciendo investigación y seguimiento permanentemente".

Apertura de fronteras

Se está pudiendo ingresar por todas las vías a Uruguay. Se está ingresando más por Fray Bentos que por Salto y Paysandú. Sin inconvenientes hasta el momento. Reforzamos los pasos de fronteras para el tema de los controles. Hubo que reforzar la conectividad para los pasos de fronteras para la gente que no hace la declaración previa. Hasta el momento no ha habido inconvenientes en una nueva realidad que se hace en Uruguay. Creo que hay mucho interés para poder venir, más allá de las garantías sanitarias. Creo que van a ser una gran cantidad (de nuevos ingresos). Aleatoriamente van a estar controlando, lo va a hacer Salud Pública, por eso la declaración jurada. Seguramente sea aleatorio, pero es importante controlarlo.

Acuerdos para la adquisición de más vacunas

Hicimos un anexo de contrato que teníamos para el contrato de 2021 con Pfizer y llegan ahora todas las semanas. La semana pasada hicimos el inicio de la firma del contrato para el suministro de vacunas Pfizer para el año que viene. Tenemos la obligación de tener la disponibilidad de la vacuna para cuando se necesite. Para los turistas estamos definiendo una especie de cronograma que eventualmente está en condiciones de darse la dosis de refuerzo. Los que se dieron Sinovac, hay un 30% de personas vacunadas con tercera dosis. Toda la cadena de quienes podrían darse la tercera dosis, tenemos planteado el cronograma para tener la disponibilidad. Con dos dosis más 14 días, tenemos un 93% de la población mayor de 12 años. Para turistas tenemos esa secuencia. Para diciembre ya sabemos cuánto hay y para enero ya sabemos cuál será el remanente. Le pedimos que para hoy o mañana estén detallado cuántas en enero y cuántas en febrero. El objetivo es que ningún uruguayo que esté en condiciones de darse la tercera dosis, se quede sin vacunas. El remanente sería ofrecido para turistas o extranjeros no residentes. Una vez que ingresan a Uruguay, ingresan como todos al sistema y se le asigna día, hora y Uruguay. Estamos coordinando lugares de vacunación en donde hay mayores lugares con turistas. Va a haber una campaña. Va a haber una cantidad de vacunas asociadas para esto. No es un turismo de vacunas como en otros países. Esto es ofrecerlo para los que quieren, está sujeto a remanente.

Adhesión de la población a la tercera dosis

Yo tenía una expectativa mayor y creo que además hay estímulos para dársela. Los estudios demuestran que el refuerzo es muy efectivo. Creo que tiene que ver con la percepción del riesgo. Creo que tenemos que alentar, estimular y pedirle a la gente que vea que la tercera dosis refuerza la inmunidad. Uruguay es de los pocos países que ofrece la tercera dosis. Es innovador en esto. Da un efecto multiplicador de la inmunidad.

Levantamiento de la emergencia sanitaria

No solo tiene efectos psicológicos, sino también efectos jurídicos. Hay un fondo covid asociado a eso. La declaración de emergencia sanitaria creo que nunca se había usado antes. Genera potestades amplias que luego vía decreto genera acciones que hace paraguas jurídico. Entraríamos en una discusión si hay que reestructurar decretos. Decidimos dejar la situación como está. No queremos que caiga la exigencia de PCR a turistas 48 horas antes, por ejemplo. Lo más sencillo es mantener la emergencia sanitaria. La fundamentación del fondo covid está en la emergencia sanitaria. Decidimos monitorear la situación sin tocar la emergencia sanitaria.

Vacunas a menores de 12 años

Dejamos previsto en el acuerdo con Pfizer una determinada cantidad del nuevo contrato para las dosis que necesita el Uruguay para gente entre 12 y 5 años. No son las mismas vacunas que reciben los adultos. Eso quedó condicionado a la aprobación de organismos internacionales y la aprobación de la Comisión de Vacunas de Salud Pública. Esa discusión empieza a darse en la comisión de Vacunas y hay médicos que dicen que, una vez que esté aprobado internacionalmente, Uruguay ofrezca esa vacuna. La mayoría de los rebrotes tienen que ver con adultos y niños no vacunados. Por ahora sí (solo serán compradas vacunas de Pfizer), por recomendación científica. Pfizer está haciendo investigación y seguimiento permanentemente. Hasta ahora la recomendación es la revacunación como es la vacuna de la gripe.

Campaña por la defensa de la LUC

La discusión de la LUC se dio cuando comenzó la pandemia en Uruguay. El mecanismo de urgente consideración lo usaron todos los gobiernos democráticos del 84 hacia acá. Es una ley que tiene 90 días de plazo para< ser tratada en cada una de las cámaras. Es una ley que nosotros dijimos que la íbamos a presentar. En el compromiso por el país que los cinco partidos firmaron, todos los aspecto que incluyen en la LUC, estaban contemplados ahí. Presentamos estos conceptos y decidimos hacer una ley de urgente consideración que tenía algunos artículos más de los que terminaron saliendo. La ley que entró no fue la misma que salió. A la interna de la misma colación se discutió y cambió también. El presidente la quiso colgar en la página web antes de enviarla al parlamento. Si bien algunos se quejan de la cantidad de artículos, el FA votó el 52% de los artículos. Antes los presupuestos y rendiciones de cuentas tenían muchos más artículos con temas diversos y que tenían los mismos plazos de discusión que tiene la LUC. Me parece bipolar decir “te critico porque no subís el combustible”. Me parece una innovación política.

Precios de los combustibles

Nos quieren pegar por los delitos porque dicen que "bajaron los delitos porque bajó la movilidad". Sobre los delitos, creo que los delitos bajaron por la LUC. Te pegan porque el mérito no es por la LUC, sino por la baja de la movilidad. Hay que tener coherencia en estas cosas. Sobre los combustibles, es notorio que no se fijó una tarifa del MEF, sino un tema coyuntural. Se utilizó una ganancia extraordinaria que Ancap tiene en función de una ganancia extraordinaria que tiene. A mí no me interesa un Ancap con un superávit fabuloso, pero con un combustible caro. Las explicaciones de Ramón Méndez no aplican. No es un subsidio cruzado. En una ganancia operativa de Ancap. UTE está vendiendo con buen precio a Brasil y tiene una ganancia extraordinaria, tiene un superávit mucho mayor. Se aplica a no pasarlo a una transferencia a los precios de combustibles.

Incidencia de los delitos

Si hoy vemos los delitos bajaron este semestre respecto al semestre anterior y respecto al 2019 y es efecto de la LUC. Hubo un repunte de alguno de ellos. Esto no es campaña contra el Frente ni contra el PITCNT. Hay gente que no habiendo votado la coalición, va a votar por mantener la LUC porque le da derechos, garantías y libertad. Es una ley dura contra los delitos y le da herramientas a los policías. Hablé con la policía y dicen que "si se deroga la LUC nos desnudan". Esta ley es dura con los delitos y le da armas a los policías. No pueden decir que es un invento entre cuatro paredes trasnochadamente en medio del fragor de la pandemia. Fuimos muy claros en la campaña electoral. Este era el camino en materia de seguridad y la gente mayoritariamente votó un cambio. Este repunte que hubo en estos días que sea un ajuste de cuentas es un dato de la realidad. Hoy no es justificación que sea ajuste de cuentas. Lo decimos con mucha honestidad. Una de las cosas que hizo que la gente cambiara es la política de seguridad: es respaldo jurídico. No hubo desborde policial ni gatillo fácil. Claro que sí será (que el éxito de este gobierno será medido en el éxito de estas políticas). Bonomi terminó siendo el ministro del Interior 10 años. Está simbolizado en esa persona. Antes a la policía le costaba sacar un arma. Tiene autoridad y se la respeta. Está la posibilidad de que pueda pedir identificación. Cuando hablo de la desinformación, me refiero al video que hablaba del puerto, de privatizar la educación pública. Se me encendieron las alarmas porque el spot decía “no queremos mentir con tal de sacar un voto más”. A partir de ahí todo fue consecuente con eso. Maciel habló del tema de la ley penal más benigna con respecto al derecho penal y él asegura que hay muchos delincuentes que están en prisión que, si se deroga, seguramente aseguró que van a estar liberados. Esperemos que la ley no se derogue. Una cosa es el delincuente abatido y otra cómo termina el policía. Ellos dicen que se sienten más respaldados. En la Rendición de Cuentas, la Dinali pasó de Interior al Mides para dar contención y reinserción social. Ahí hay un ejemplo claro entre lo que dijimos y lo que hacemos. No estaba en la LUC, pero es una ley implementada.

Caso del intendente de Lavalleja, Mario García, y recursos asignados para la Jutep

En el caso de Lavalleja, lo trató la junta y se expidió la Jutep. Tenemos que reforzar la Jutep como órgano independiente dedicado al control de la transparencia pública. Es verdad que también hay señales preocupantes. Cuando la Jutep tomó una decisión de criticar el tema de Antel Arena y el delegado de la oposición pidió la renuncia del delegado del partido. Me sorprendió enormemente porque ahí es mezclar perversamente la política con el tema de la transparencia. Es una señal muy mala que el Partido Comunista le pida la renuncia porque votó a favor de cuestionar algunas decisiones éticas. Me parece que cuidar porque son señales equivocadas. No me llamó la atención la actuación de la Jutep, me llamó la atención esto. Esto es una mala señal. Lo que era bueno antes, debería seguir siendo bueno ahora. Es claro y es grave. La Jutep está regulada por una norma como actúa. Los representantes de la Jutep son votados con venia del senado. Sobre el caso del intendente: Fui bastante claro en su moemnto. Hay cosas que pueden estar dentro de las normas, pero no necesariamente dentro de lo conveniente.

Elecciones en el Codicen