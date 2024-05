"El Partido Nacional no lo representa Romina Celeste", dijo Delgado tras los afirmaciones de la militante nacionalista sobre la denuncia a Orsi

"Si algo está claro es que nadie puede pensar que atrás de este proceso esté el Partido Nacional", sostuvo el precandidato blanco.

Luego que Romina Celeste Papasso asegurara que la denuncia contra Orsi "es falsa", el precandidato Álvaro Delgado dijo que no es comentarista de este tipo de situaciones, pero aseguró que al Partido Nacional (PN) no lo representa ella.

Subrayó que este tipo de situaciones la pueden sufrir todos los precandidatos, como también dirigentes políticos y sociales. "Ella formó una agrupación dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional no lo representa Romina Celeste, representa su agrupación", aseguró a Telemundo.

"Pero, si algo está claro es que nadie puede pensar que atrás de este proceso esté el Partido Nacional, si alguno lo piensa lo tiene que probar, que vaya a la Justicia y yo lo acompaño", apuntó.

Delgado manifestó que para realizar denuncias el ámbito no es el celular ni la televisión sino la Justicia. "Para mí no está bueno como sociedad generar este tipo de rumores, de denuncias y que después parecen que son o no son", señaló.

"A ver, si uno tiene algo que denunciar y está denunciado un delito el ámbito no es la cámara de televisión, es la Justicia. Es garantía para todos, yo aspiro a una campaña sana, limpia, como merecen los uruguayos. Por lo menos esa va a ser mi actitud, ojalá sea la actitud de todos", cerró.