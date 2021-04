Andrés Ferragut: "Le pido al gobierno que calibre la situación en la que estamos"

El integrante del GACH conversó sobre la situación en la que está Uruguay frente a la pandemia, la evaluación sobre la situación epidemiológica y los detalles de los últimos informes del grupo asesor.

Situación de la pandemia

Lo que quiero precisar es que mantener las medidas y sumar la vacunación si puede haber una baja. Si no mantenemos las medidas individuales y colectivas, que el gobierno pueda poner y que cada uno pueda tomar, no vamos a poder una bajada de casos en mayo solo con las vacunas para poder llegar a una situación más controlada.

Nosotros lo que dijimos en el informe es que solo con la vacunación no podemos esperar una bajada de casos. Hay complementarlo manteniendo las medidas vigentes o revisar medidas complementarias. No podemos apostar todo a la vacunación. El extender la medida hasta el 16 de mayo son bienvenidas. Si bien abril no se blindó y seguimos con niveles altos de mortalidad ,lo que hemos logrado fue frenar el crecimiento exponencial y estamos en una especie de meseta de los 2.700 – 2.800 casos diarios de promedio y con 60 fallecidos por día, es un número aterrador que es un 50 % más de fallecidos en un día normal en Uruguay.

Regreso

Es muy difícil calibrar. Estamos tratando de operar un sistema que no conocemos bien. No sabemos cuál será la respuesta de ir retomando actividades. Si nosotros no hacemos nada los contagios pueden llegar a niveles de contagios que el sistema de salud no va poder soportar. El esfuerzo de control que tenemos que hacer debe ser importante. Tenemos que irlo midiendo y retroalimentando a medida que lo vamos haciendo. Lo que no me gusta del plan de retorno de clases es que no esté atado a más indicadores o ideas de bajada de casos. Me gustaría que esté atado a niveles de calibración para poder ir midiéndolo. A mí me gustaría es tener más conciencia de que si la situación no mejora, dar un paso más y tener mojones cada cierto tiempo que puede ser una semana o dos semanas.

A mi me gustaría que las clases vayan comenzando y el cronograma se cumpla y que ojalá los gurises puedan volver a clases, pero nadie puede saber que puede pasar mañana. El mensaje no tiene que ser de alarma, sino lo mejor que podemos hacer para acompañar esta reapertura es todos tomemos medidas más farmacológicas que se puedan, utilizar el tapabocas y mantener distancias para que la situación no se agrave más.

Si nos cuidamos hay muy buen nivel de vacunación no espera ver la población inmunizada. Si esos efectos alcanzan para bajar los casos depende también de si se mantienen las medidas, se cambian y nos cuidamos.

Futurología no se puede hacer. Lo que queremos es bajar la tasa de reproducción de la epidemia.

Lo que hicimos durante esta semana como sociedad nos llevó a estar en una meseta. Si seguimos con esta meseta y esperando las vacunas, podría empezar a bajar. Si bajamos la tasa de reproducción, bajando los contagios, bajando la cantidad de casos, ayudamos a la vacunación entonces ahí si el mes de mayo va ser más suave que abril y esperemos tener menos fallecidos.

Para muchos de nosotros esta es la primera que vemos un fenómenos de este tipo entonces no tenemos la respuesta de cuánto va durar esto. Además, no sabemos cuánto va poder variar el virus en el futuro. Ir descubriendo y yendo de a poco. La apertura tiene que ser suave y lenta, de a poco. Si vas a un asado y todos los amigos están vacunados, capaz que sí, pero la verdad no tengo la certeza de nada.

Diferentes sociedades han reaccionado de diferentes maneras y creo que en ese sentido tenemos que encontrar nuestra propia salida apoyándonos en la ciencia, en los consejos que nos den los médicos y los biólogos en este sentido y viendo hasta donde podemos ir con esta reapertura y hay que tener mucho cuidado con las variantes.