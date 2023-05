Argentina “no compite en el mundo” y, para superar el déficit fiscal, debe “reducir su proteccionismo”, aseguró el economista Aldo Lema

El “Indicador de Precios Fronterizos” que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica mostró una diferencia que hace que los uruguayos compren a menos de la mitad de precios en Argentina. En las últimas semanas en Argentina volvió a subir el dólar blue o paralelo, que ronda los 500 pesos. Esto lleva a que cada vez más uruguayos crucen la frontera para hacer turismo de compras y, como consecuencia, se generen cada vez más impactos en los departamentos del litoral. El economista Aldo Lema habló sobre la situación de Argentina y las perspectivas a corto plazo.

La situación económica de Argentina

Déficit fiscal: el escenario argentino frente al uruguayo

Tuvieron declive los dos países en una parte importante del siglo XX. Ese declive entendido por un lado como estancamiento, pero por otro lado nos fuimos alejando de los países de ingreso per cápita más alto, y evidentemente eso generó problemas económicos, sociales, institucionales que ocurrieron décadas atrás. Cuando hablamos de por qué Argentina está con problemas de capacidad de competencia, o de competitividad o de crecimiento; hay algo de mejor política en Uruguay, de mejores políticas en materia económica -Uruguay no se ha mantenido fuera del mundo, sino que ha estado inserto en el mundo-, ha generado, en el caso de Uruguay, políticas que han promovido la inversión en los sectores de ventajas comparativas. Y Argentina ha hecho todo lo contrario. Ha tenido inestabilidad económica muy significativa. Argentina tiene un alto déficit fiscal sin otras formas de financiarlo que no sea con impresión de dinero porque no tiene muchos prestamos del exterior, salvo de los organismos multilaterales. Cuando no queda otra alternativa que imprimir billetes para financiar el déficit, ese dinero es indeseado por el público. La gente se quiere deshacer rápido de los pesos y corre a comprar dólares y, como el banco central y el gobierno no quieren que el dólar suba, ponen controles cambiarios. La otra forma es la gente que se tratas de deshacer del dinero comprando bienes, servicios, formas de protegerse de la inflación. Ese es un problema estructural de Argentina, que es su déficit fiscal recurrente. Uruguay desde hace décadas ha entendido que la situación fiscal es un elemento que hay que preservar por responsabilidad y por sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.

El otro tema que hace que sea poco competitivo Argentina es que se ha cerrado. Hoy no compite en el mundo. Solo puede, en algún sentido quizás para alguno, competir con salarios muy bajos, pero eso es como países que tienen una situación de ingreso per cápita muy baja de pobreza que hace que por salarios bajos pueda competir, pero no es una forma de competir viable en el largo plazo. No es una forma de sostener una sociedad dinámica y desarrollada. Creo que estamos cerca de un desenlace en el corto plazo. Nadie asegura que ese desenlace vaya a ser una solución perdurable y optima pero hoy, con diez por ciento de inflación por mes, con la situación casi de sin reservas internacionales como para sostener el tipo de cambio, un escenario electoral, vamos a tener alguna definición desde el punto de vista de políticas públicas en el correr del próximo año.