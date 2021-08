Carmen Sanguinetti sobre la ley de Teletrabajo: "Nos adherimos a la línea de una ley de mínima que cubriera los derechos y obligaciones de ambas partes"

La senadora del Partido Colorado conversó sobre las características de la ley de Teletrabajo que fue aprobada por el Parlamento. También habló sobre la importancia de regular la modalidad de trabajo virtual, las críticas de la oposición por la ley y las garantías para empleados.

Regularización del teletrabajo

Nos adherimos a la línea de una ley de mínima que cubriera los derechos y obligaciones para ambas partes, fundamentalmente todo para el empleado, que es la parte más débil de un vínculo laboral, pero no queríamos ir al extremo detalle. En diputados se agregaron algunos detalles que no cambia para nada la esencia del proyecto de ley. El artículo 8 es uno de los cambios, que refiere a la jornada laboral y fue uno de los artículos más discutidos. Tuvimos algunas cámaras empresariales que nos amparamos en el decreto 611 del año 1980 y esto implicaba que la modalidad de teletrabajo quedara exceptuada en la limitación de tiempo trabajado por los teletrabajadores. Nosotros entendimos que ese no era el camino, pero tampoco nos parecía una buena cosa ceñir el teletrabajo a las 8 horas que tenemos hoy porque uno cuando uno conversa con los teletrabajadores y les pregunta que pasó durante estos 16 meses de trabajo en esta modalidad, te dicen que valoran muchísimos la posibilidad de trabajar desde muchísimos lugares y la posibilidad de acomodar libremente los horarios. Cómo hicimos para limitar el tiempo limitado usamos el cómputo semanal, 44 y 48 horas según el tipo de actividad y en definitiva por encima de esas horas trabajadas se pagarán las horas extras como en cualquier otra actividad.

Provisiones por parte del empleador al empleado

En el tema de las tensiones e intereses, si fuera legisladora en Finlandia, hubiera puesto una cláusula que el empleadores tengan que ocuparse de todo, porque en otros países con otras realidades empresariales, las empresas tienen las espaldas anchas para poner esto en práctica. Durante estos 16 meses, las conversaciones que he tenido, un ejemplo con la CUTI, que tiene mayor incidencia y mayor posibilidades de teletrabajar, la CUTI lo que nos dice es que de las 390 empresas, 350 son pequeñas y medianas empresas. He tenido infinidad de conversaciones con pequeñas y medianas empresas que me dicen que a los 17 empleados que tengo además de la computadora fija les tengo que comprar una laptop, lo que va pasar es que no les voy a poder permitir la posibilidad de teletrabajar. Entonces, hay empresas multinacionales que pueden cubrir todos esos costos, bienvenidos sean, pero no es la realidad de nuestras empresas. Habrá empresas que lamentablemente no van a poder brindarle esta posibilidad a los trabajadores y probablemente haya trabajadores que elijan sus computadoras para poder teletrabajar porque no debemos perder de vista que esto es muchas veces porque el trabajador lo elige. Habrá que ver cómo la reglamentación pule esto y hoy lo que dice es que en caso de desacuerdo el empleador tendrá que hacerse cargo de las herramientas e insumos.