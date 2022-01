Cecilia Sena sobre el bono crianza: "Viene para quedarse y apoyar aspectos de la crianza"

Esta semana comenzó a implementarse el Bono Crianza, “uno de los cinco ejes” que desde el Ministerio de Desarrollo Social plantean para incentivar el acceso a bienes y servicios para la primera infancia. Está dirigido a los aproximadamente 30.000 hogares más pobres con embarazadas y niños de 0 a 4 años y durante este año tendrá un valor de $2.000 mensuales por niño.

Bono crianza

El bono crianza es un apoyo económico para familias con primera infancia. Es una nueva prestación económica que se crea en el MIDES que propone este gobierno en el marco de la inversión en la primera infancia. Dar este apoyo de 2000 pesos por niño que rondan alrededor de 30 mil hogares y hoy en 25 mil hogares que ya son beneficiarios de lo que es Tarjeta Uruguay Social. Hay que remarcar que esta población está identificada, pero posiblemente puede haber familias que se postulen. Familias con niño de 0 hasta 4 años o embarazadas. Este bono nace como para acompañar lo que el Ministerio de Desarrollo Social viene desarrollando en materia de baterías de fortalecimiento en las políticas públicas destinadas a la primera infancia.

El bono irá acompañado de lo que es una expansión territorial del programa Uruguay Crece Contigo, acompañando un porcentaje de estas familias. También se desplegarán nuevos modelos de acompañamiento socioeducativo por medio de tecnologías, eso refiere al modelo de teleasistencia, después el ministerio estará trabajando en el incremento de lo que son las becas de inclusión socioeducativas.

Esta propuesta de bono crianza es propuesta del MIDES en marca de un conjunto de propuestas que llevamos adelante varias instituciones. El Ministerio de Desarrollo Social, ASSE, ANEP, INAU y en conjunto trabajamos desde el lugar de cada uno cuáles son las competencias para fortalecer.

No tiene una fecha de culminación. No es una medida de apoyo o de refuerzo como si lo fueron en materia de la emergencia sanitaria, que hicimos refuerzos de la asignación familiar de plan equidad. Por el contrario, este bono viene para quedarse en esas familias y apoyar aspectos de la crianza, necesidades que puedan tener estas familias y estos montos económicos puedan de cierta forma empujar a estas familias. No basta con solo con lo económico, sino que también hay que desplegar como lo es la parte territorial y acompañamiento. Paralelamente el ministerio desarrollará modelos de acompañamientos familiar que puedan fortalecer de forma socioeducativos aspectos vinculados al desarrollo, salud, educación y necesidades que las familias puedan ir presentando. El ministerio tiene un equipo muy avanzado que estará trabajando conjuntamente con otras instituciones para dar una respuesta integral a las familias.