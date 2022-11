Cifras de delitos: "Hay una forma imprecisa de presentar la información", dijo sociólogo Gabriel Tenenbaum

El debate continuado en Uruguay sobre las políticas de seguridad tiene un capítulo aparte cada vez que el Ministerio del Interior publica las cifras de delitos. La forma de interpretar los números así como el método de comparación de los datos son asuntos de discusión entre políticos y académicos. Para el sociólogo, la divulgación de los datos oficiales tendría que estar a cargo de otro actor diferente al ministerio "para evitar la politización".

El delito es un fenómeno elusivo. No se ve el total y se pierde la referencia. Junto con la medición de delitos basada en denuncias hay otras herramientas. Una es la encuesta de victimización y lo otro es el estudio de tasa de denuncia. Ya hace varias décadas que se derribó el mito de la objetividad. El total de la ocurrencia de delitos no lo sabemos. El delito de la droga ilegal aumentó. Hay que problematizar que no es tan sencillo decir que aumentaron delitos.