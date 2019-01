¿Cómo aborda el caso la defensa de Miguel Sofía?

El abogado Aníbal Martínez Chaer contó cómo se procedió en la primera audiencia de su cliente que estaba prófugo por delitos de lesa humanidad.

La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol detuvieron a Miguel Sofía, sobre quien pesaba una orden de captura nacional e internacional desde 2009 por su participación en el “Escuadrón de la Muerte” durante la década de 1970. Su nombre apareció en la investigación de los homicidios de Manuel Ramos Filippini en 1971, de Ibero Gutiérrez en 1972, y las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala (ambos en 1971).

Sobre esto hablamos con el abogado de Miguel Sofía, Aníbal Martínez Chaer.

La defensa

No es una contradicción decir que es inocente de los crímenes y que estos prescribieron. Entiendo que de 1985 a la fecha ya habían pasado más de 30 años y habría prescripto. En ningún momento mi cliente confesó o dijo haber participado. Él se declaró inocente. Me manifestó que no confiaba en venir a Uruguay por las garantías que se le ofrecían.