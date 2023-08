Director de UTE por Cabildo Abierto aseguró que no fueron “invitados a discutir los cambios en energía con las autoridades nacionales”

El Ministerio de Industria, Energía y Minería impulsó un cambio regulatorio que busca fomentar el funcionamiento de un mercado de contratos mayoristas para el suministro de energía eléctrica. Si bien, hasta ahora estaban permitidos esos contratos entre generadores privados y grandes consumidores, había una exigencia de potencia firme que impedía el desarrollo de algunos acuerdos. El Ejecutivo modificó la normativa y el asunto desató críticas por parte de integrantes del directorio de UTE, los representantes de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Para profundizar en esa visión crítica y los efectos que se está advirtiendo sobre los cambios en la generación eléctrica, recibimos al director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz.

Acá no hubo solo un Ministerio. Acá hubo dos Ministerios y un presidente de la República que firmaron lo que puede provocar, o podría si no lo corregían, un vacío normativo.

Lo que cambia es que hasta ese decreto, y también con estos decretos, el único que podía dar energía las 24 h del día a cualquier usuario era UTE porque UTE no solo tenía parques solares, sino que, como de noche no hay sol, y muchas veces no hay viento, la forma de asegurar potencia firme es asumir costos adicionales; tener inversiones en tres represas hidroeléctricas en el Río Negro, tener compartida en el Río Uruguay con los argentinos, y tener también aquellos mecanismos que, apretando un botón, responden, que son las térmicas. Pero el costo de encender una térmica anda en los 180 dólares. La misma unidad que con solar hoy por hoy puede costar 30 dólares. Y que UTE, lamentablemente por los famosos contratos PPA, sigue pagando a 130 dólares.

La forma que tiene UTE de asegurar 24 h de energía es asumiendo costos. Lo que hace esta fórmula es decirle a los privados que se coman la frutilla de la torta, que produzcan en el tiempo que hay sol, y que del resto se encargue UTE.

Por eso tuvimos que denunciar por los mecanismos que tenemos que son los de la denuncia pública. No fuimos invitados a discutir estos temas con las autoridades nacionales. Los que fueron a discutir con las autoridades nacionales blancas y coloradas, fueron los representantes en el directorio del Partido Blanco y del Partido Colorado.

No es raro que Cardona haya quedado afuera porque es oposición, pero este director de UTE no participó.

Así terminamos como “terroristas delirantes”, planteando inexactitudes que terminan plasmadas en dos decretos que corrigen lo que habían dicho mal.

Antes, los generadores privados, para ofrecer energía a privados, tenían que incurrir en costos. Ahora, con esto, es simplemente solicitar algo que, a través de una fórmula que no redunda en costos, obtienen como una especie de licencia para ofrecer.