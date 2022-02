Directora del MIDES: "El espíritu del proyecto de ley es creer en la potencialidad que tiene la persona de salir adelante"

El Ministerio de Desarrollo Social busca que se apruebe un proyecto de ley que promueve la internación involuntaria de personas con problemas de adicción que vivan en la calle, cuando representen un riesgo para sí mismas o para terceros. Recibimos en el estudio a la directora del MIDES, Fernanda Auersperg, quien expresó que "9 de cada 10 personas en situación de calle presenta consumo problemático de sustancias, un 25% de la población declara tener un problema de salud mental. No podemos ser omisos a esa realidad y debemos trabajar en esas causas".

Discusión en el parlamento

Aclarar que no es solo para casos de uso problemáticos de sustancias, sino también para casos de descompensación de patologías psiquiátricas, que representan un riesgo para la persona en sí y para terceros.

La diferencia es que el proyecto que está con media sanción en el parlamento es de carácter general y este es un proyecto específico con una población objetiva para personas en situación de calle y en intemperie completa, o sea, que presentan su capacidad de juicio afectada por consumos de sustancias o problemas de salud mental y que representan un riesgo inminente para sí o para terceros. La gran diferencia es que de un proyecto que apunta a una población especifica focalizada y el otro es de carácter general.

Proyecto para internar a adictos en situación de calle

Entendemos que la calle genera un gran deterioro de las personas y muy rápido. Desde que iniciamos la administración trabajamos fuertemente en la diversificación de herramientas para amoldar las respuestas hacia las personas.

9 de cada 10 personas en situación de calle presenta consumo problemático de sustancias, un 25% declara de la población tener un problema de salud mental, no podemos ser omisos a esa realidad y debemos trabajar en esas causas. Se transforma esta modificación de ley en una herramienta ley para poder atacar las causas de fondos de estas realidades tan duras.

La ley que reglamentamos el año pasado, y la verdad que los resultados de armar un protocolo conjunto con ASSE y el Ministerio del Interior para poder efectivizar esta ley dio resultados muy buenos. Logramos salvar vidas con esa ley. La ley se enfocaba en personas que tenían enfermedades graves o un riesgo de muerte. Acá lo que agregamos las dos subpoblaciones que están en una situación de consumo aguda. Qué es lo más justo en estos casos, cuando hay un disturbio a nivel comunitario o alterando la convivencia ciudadana, es que se convoque a la policía y se lo lleve por ley de faltas o que realmente podamos trasladar a esa persona a un centro hospitalario, se lo compense y desintoxique, esa es la parte involuntaria, y luego a partir de que esa persona esté compensada se realiza el abordaje social de esas personas y ofrecerles alternativas, teniendo el libre albedrío si quieren continuar un tratamiento o volver a la calle. Es para en agudo y evitar un mal mayor para la persona y terceros.

Nos ha pasado que en el marco de la reglamentación de la ley, un caso concreto, el año pasado, un muchacho que estaba con un consumo problemático bien complejo en el cual le hacíamos seguimiento diario, decían que estaba cada vez más peor, sin ropa, desnutrido, estuvimos que esperar que la persona que estuviera en un ola de frío polar y poder aplicar la ley.

Esto es una herramienta más que está en un sistema integral que estamos pensando. El año pasado se integró un equipo específico de salud mental, 100% abocado a tratar esta problemática y lograr articulaciones necesarias como con ASSE. No es una herramienta aislada, tenemos una batería de propuestas para el después del accionar.

Previsiones

Tres centros específicos nocturnos, pero con un fuerte componente de tratamiento diurno. Las personas tendrán propuestas diurnas y con una organización que lo gestione que es especialista en tratamiento de adicciones. Serán tres centros de 20 personas cada uno.

A su vez van a existir dos centros diurnos con lo que es ASSE. Un centro para policonsumo y otro para alcoholistas. Otro con la Junta Nacional de Drogas, 80 plazas más para el tratamiento ambulatorio, que va en consonancia con lo que propone la ley de salud mental, para que se pueda trabajar en la inserción social, laboral y educativa de la persona.

Tendremos plazas en estos lugares en función de que si la persona quiere o no mantener el tratamiento.

Hay cuestionamientos filosóficos de fondo, la verdad es que estar en la calle para nosotros es la ausencia de un montón de derechos. Creemos en la potencialidad que tienen las personas de salir adelante. No vamos a mirar para el costado. Haremos todo lo posible para trabajar con la persona y restituir todos los derechos que tiene.

Quiero marcar una frase que para mí es importante, en todo lo que proponemos siempre ponemos en foco a la personas y hemos tenido muchas reuniones de intercambio con colectivos de la personas en situación de calle, y la frase de ellos es que “la calle no es un lugar para vivir y menos para morir”. Tenemos que hacer todo lo posible y poner toda la batería de medidas que podamos para que las personas se adhieran a nuestras propuestas y cada vez sean menos las personas que estén en la calle.

Tenemos propuestas de subsidio de pensión que trabajan en la prevención. Para aquellas personas que por primera vez están en la calle y no queremos que entren al circuito. Ustedes saben que la DINALI pasa al MIDES, estamos trabajando en el tema cárceles. El 50% de personas que están en intemperie han estado alguna vez privadas de libertad. queremos trabajar en el pregreso de esas personas, en la inserción social y laboral de los liberados. Es toda una batería de medidas que el objetivo final que adhieran a las propuesta del MIDES y que no sea una opción vivir en la calle.

Lugares disponibles

En lo que refiere a plazas hemos hecho un esfuerzo importantísimo porque ya iniciamos la administración con un déficit importante de cupos en centros. Ahí se sumo una pandemia en la cual tuvimos que hacer un gran esfuerzo para generar distintas respuestas, como respuesta de centros de 24 horas para aquellas personas de edad avanzada, personas con patologías complejas. El 2020 se fue en todo eso.

En el 2021 les puedo asegurar que no hubo una noche en invierno en la que una persona quisiera asistir un centro de MIDES y no tuviera respuesta. En el invierno del 2021, tuvimos 4.152 plazas contra 2.056 que había al primero de marzo del 2020.

Es verdad que en invierno hacemos un gran esfuerzo para tener cobertura. Siempre tenemos algunos sitios de contingencia, si vemos que la capacidad está muy al borde, generamos cupos en pensiones. Los tenemos como resortes para esos casos en los que se nos genera una alerta.

En verano baja la capacidad. Tenemos que equilibrar los recursos. Hay días que hay cupos disponibles, días que llueven torrencialmente y ahí quedamos algo más justos, pero siempre estamos haciendo un monitoreo permanente de las plazas que tenemos. En relación a lo que compete el proyecto de ley, queremos asegurar que toda persona que sale de un centro hospitalario pueda ir a estos centros.

Personas en situación de calle

En el 2019 se hizo un censo. Hicimos un esfuerzo para hacerlo en pleno 2020 para evaluar los efectos de la pandemia. Eso nos dio que si bien hubo un crecimiento de un 34% en el total, de los que están en centros MIDES y están en intemperie, había disminuido la población en intemperie. De 1.043 personas en intemperie que había en 2019, en 2020 había 885, porque muestra ese gran esfuerzo que se hizo en generar plazas adicionales.

Del 2020 al 2021 hubo un aumento del 16% total, pero en intemperie fue un 4 %, de 885 a 920.

En refugios viven solo 1000 y pico de personas. Hogares de madres con niños, generamos dos nuevos dispositivos de ingreso para madres con niños. Generamos dos centros diurnos, lo cual son puertas para el ingreso de mujeres con niños, se les hace un abordaje temprano para saber qué fue para que esa madre ingrese con su niño a la calle. Se les ayuda a generar una solución habitacional. Es importante el abordaje temprano.

La oficina territorial en cárceles fue un piloto que se realizó y ahora se suma la DINALI, que tiene un fuerte trabajo en el preegreso, lo vamos a potenciar a nivel nacional. Fuerte trabajo en que la persona cuando sale de un centro penitenciario salga con un boleto y sin un destino. Ofrecerle inserción laboral, una solución habitacional y que la persona salga con una red de contención del ministerio.

Está la instancia parlamentaria. Hemos hecho rondas a nivel de la coalición y ha sido muy buen recibido. Con respecto a las críticas de que esto se hizo antes y no ha funcionado, esto no se hizo antes. Lo que se aplicaba en la ley de faltas es que no es lo mismo. Entendemos que está lejos del espíritu de esta ley que es velar por la integridad física y mental de la persona, creer en la potencialidad de la persona que tiene para salir adelante.