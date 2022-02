Dirigente de AEBU sobre ajuste salarial: "Se pretende socializar la pérdida"

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) viene realizando una serie de paros en el marco del conflicto que mantienen los bancos oficiales con el Poder Ejecutivo. Los bancarios rechazan el ajuste salarial dispuesto por el gobierno para 2022, y la falta de avance en otras reivindicaciones.

El sindicato espera una respuesta desde el Poder Ejecutivo en las próximas horas para restablecer los ámbitos de negociación. Si antes del viernes eso no ocurre, se prevé aumentar las medidas e incluso dejar sin sistema financiero al país por más de 10 días.

Los reclamos de AEBU al Poder Ejecutivo

Los convenios colectivos de la Banca Oficial se están firmando desde los 90, a partir de ahí se vienen dando una serie de firmas. Si bien todo lo que contiene el convenció colectivo, lo único que se modificó mediante un decreto fue un ajuste salarial consagrando una pérdida del 3%. El sindicado, en ese momento, estaba abocado al a discusión presupuestal, que tiene que ver con la eliminación de vacantes del 100% de la del 2019 anunciada del Poder Ejecutivo, así como dos tercios del 2020 y 2021. En octubre, el sindicato hace una asamblea que defiende un accionar que se lleva adelante hasta el día de hoy. Se da otra reunión el 8 de noviembre y se dialoga sin ningún tipo de avance. Es por eso que las medidas que se dieron hasta el momento fueron de visualización, recorridas, actos, prensa, discusión interna, no afectando la operativa hasta ese momento. Se solicita una reunión con Mieres, en la que da un compromiso por su parte de alcanzar una propuesta al sindicato mediante el tema de ajuste salarial, las vacantes y la incorporación de trabajadores de la ANB al convenio colectivo. El sindicato accede a dejar en suspenso las medidas distorsivas. Nunca llegó la propuesta alternativa, que supuestamente iba a llegar antes del 14 de enero. En la reunión del día 14 hubo una discusión circular en los temas que venían.

El ajuste de salario

En enero de 2021 se proyectaba al centro de la banca más el correctivo de la diferencia del año anterior. Lo que no se hizo ahora. El correctivo no se aplica. Era entendido que como teníamos el convenio colectivo vigente, y se había aplicado un ajuste superior, los demás trabajadores públicos habían tenido otro aumento porque no tenían el convenio colectivo vigente. Lo que se pretende es socializar la pérdida. Ellos dicen que la pauta es para todos y no reconocen el 3%. Para darle un poco de forma al planteo tenemos que establecer que las instituciones financieras oficiales generan ganancias importantísimas para las empresas, que luego se vierten en la sociedad en conjunto. Es una discusión circular. No se rectifica el ajuste que está incluido en el convenio colectivo. Eso es lo que se pretende. Si estoy en una negociación y te decreto el ajuste, no es una buena señal. En la reunión del 30 de diciembre, cuando el gobierno se compromete a presentar una alternativa en estos tres puntos, el sindicato dice yo voy a dar una buena señal que quiero negociar y no quiero afectar la operativa, no quiero ir a Punta del Este. Teníamos expectativas que hubiera una propuesta que contemplara los aspectos para salir del tema y ponernos a tono en otras situaciones del país. Eso nunca llegó.

Los comentarios de Antía sobre la movilización hacia Punta del Este

Me parece que al referirse al convenio colectivo y los planteos de los trabajadores, adjetivar y descalificar no es una buena señal. Me gustaría que dijera que los trabajadores del Estado se ven el ombligo porque no tienen planteos a la sociedad. Me gustaría ver cuál hubiera sido la respuesta de él. ¿Por qué estoy un mes sin negociar? ¿Por qué no hay una propuesta? Yo creo que la descalificación no corresponde. Es la séptima marcha en Punta del Este, se han hecho en todo el país. No es persecución en contra de nadie. Es lógico cuando uno toca lugares de poder, así reaccionan.

El uso del rosado en los actos del sindicato

Casi me da risa (que el trasfondo de las movilizaciones de AEBU tienen que ver con la campaña por el Sí en el referéndum), porque el sindicato está abocado a concreción de la firma de un convenio colectivo. Quiero establecer que lo que se está llevando adelante por el Consejo de la Banca Oficial es la resolución de un colectivo. Nos dijeron tomen las medidas necesarias para firmar un convenio colectivo sin pérdida salarial y determinados aspectos. Esto estamos haciendo.

Las amenazas de dejar "sin sistema financiero por 10 días"

Lo que dijo la compañera presidente se ajusta a lo que venimos discutiendo. Son medidas que no queremos tomar, pero que siempre están arriba. Estamos habilitados a tomar todas la medidas, para hacer una ocupación, parar lo que tengamos que parar. Pero es un aspecto que no queremos, no es un objetivo. Las preguntas que nos hacen a todos en los medios estaría bueno que se las hagan a aquellos que administran el poder del estado. La herramienta que tenemos para hacer valer nuestros planteos es la movilización. Quienes administran el poder del estado tienen que dar una respuesta seria a estos planteos. No tenemos definido cuáles van a ser la extensión de las medidas, pero las medidas que tenemos conversado en el seno de la Banca Oficial son medidas que ya se han tomado, en lugares neurálgicos del banco. Sería ir en la línea que venimos. Las otras medidas que van a rodear la marcha del 25, no las vamos a anunciar tiempo antes para que no sean neutralizadas por parte de la administración del banco. En este proceso de negociación, la OPP es lo que tiene el protagonismo. El ministerio lo que hace es mediar, no tienen poder de resolución. No para nada (se les ha devuelto el porqué de la falta de ámbito de negociación), estamos a la espera. Si no hiciéramos lo necesario para llegar a una resolución, estaríamos en falta.

El problema del llenado de vacantes

El tema de las vacantes, desde el 2015 y 2018, no se llenó un tercio de las vacantes. Los procesos de jubilación nos llevaron a desembocar en el conflicto del año 2017. El Banco República tenía un planteo para el 2020 de quedarse con 2500 trabajadores. El proceso de jubilaciones siguió hasta el día de hoy. El tema de la incorporación de tecnología ha sido una de las excusas fundamentales para privatizar servicios. Pero el tema de las vacantes repercute en la propia competitividad que tiene la Banca Oficial. Si yo hago ineficiente el servicio, si yo me retiro me retiro de determinada área, si doy mala atención, favorezco a la Banca privada. Priorizamos el tema de vacantes porque, por ejemplo, desde el 2019 a la fecha se han perdido 1000 puestos de trabajo en la Banca Oficial. Para nosotros es importantísimo que los bancos permanezcan abiertos en todo el país. Desde el 2015 y el 2018 se llenó, no se eliminó, dos tercios. Ahora se eliminó el 100% del 2019 y se eliminaron dos tercios del 2020 y del 2021. Estuvimos arrastrando 2019, 2020 y 2021 con una situación caótica. En el Banco República tenemos 3.200 funcionarios, que es la cifra más baja de toda la historia.

Migración de la Banca Oficial a la banca privada