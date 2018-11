Dominicanos denuncian abuso policial

Hablamos con Amaury de la Rosa y su abogado Juan Ceretta, para conocer este caso en el que hacían una kermesse que la Policía intervino.

Un grupo de inmigrantes dominicanos residentes en Uruguay denunciaron abuso policial luego de una kermesse que organizaron para recaudar fondos. La actividad se realizó en la plaza de Miguelete y Barrios Amorín, frente al local “Venus Bar”, y tuvo como objetivo juntar dinero para repatriar a República Dominicana los restos de una mujer que falleció en nuestro país.

Según consta en la denuncia policial que Amaury de la Rosa realizó el lunes 12 de noviembre, la Policía concurrió al lugar en respuesta a una denuncia por ruidos molestos. Recibimos al denunciante y a su abogado, Juan Ceretta.

El domingo 21 de octubre hacíamos una kermesse con motivo de repatriar el cuerpo de Marisa. Hicimos comida para vender y recaudar. Fue afuera, teníamos permisos.

Tipo 20:00 apareció un patrullero, no había música ya, solo gente en la vereda. Dijeron que se vayan todos porque estábamos obstaculizando el tránsito. Pidieron los permisos, se los entregué, les sacó foto, se los pido y no me los quiere dar. De enfrente, de un edificio le tiran una botella. Saqué mi celular a grabar porque no quiso dar los documentos.

Se metió una muchacha uruguaya, Macarena se llama, entra a hablarle mientras circulo para atrás y el policía la agarra por los pelos y la arrastra al carro policial. Ahí la gente se indigna y le tiró vasos. Había tres policías que les decían a la gente que se calmen.