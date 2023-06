Edgardo Ortuño sobre las medidas por la emergencia hídrica: "El gobierno se quedó corto" con la población

El director de OSE por el Frente Amplio expresó que "lo positivo es que finalmente el gobierno asume la gravedad y declara la emergencia como veníamos solicitando", pero "sigue faltando mayor amplitud política convocando a todos los actores institucionales".

La declaración de emergencia hídrica para la zona metropolitana y las medidas tomadas por el gobierno

Lo positivo es que finalmente el gobierno asume la gravedad y declara la emergencia como veníamos solicitando, y algunas de las medidas como la exoneración impositiva que por supuesto apoyamos. Creemos que se quedó corto en las medidas de apoyo a la población, más cuando se admite que la calidad del agua de OSE empeorará por el aumento del cloruro, sodio y trihalometanos. También sigue faltando mayor amplitud política convocando a todos los actores institucionales, a las intendencias que está ofreciendo apoyo para realizar estas obras y trabajar más en conjunto en una situación que es complicada, afectando la vida cotidiana de mucha gente y estamos hablando del 60% de la población del país.

Cada vez el agua es menos bebible y debería estarse trabajando en el plan de contingencia por la eventualidad de que no se llegue en esos plazos tan ambiciosos para la realización de esta obra que planteó el presidente Lacalle Pou en un mes. Estamos hablando de un embalse, de tuberías que llevan una obra importante, que tiene como propósito aportar el agua dulce que cada día tenemos menos en Paso Severino. Tenemos que prever la situación y escenario de que nos quedamos sin agua dulce para mezclar, por lo tanto tengamos que enviar agua todavía de peor calidad antes de que estén culminadas las obras. En ese plan de contingencia también faltó con esas medidas de apoyo, que la primera debería ser no cobrar la tarifa. No entiendo como por un lado se afirma el agua va ser de peor calidad a la que tenemos hoy y se insiste en no exonerar el pago tarifa, cuando el agua está teniendo que comprar agua en el supermercado o almacén.

Lo mismo la población del MIDES atendida por el subsidio que está entregando el gobierno, es muy insuficiente. Ayer el presidente abrió una ventana, cuando creo que hay que abrirla del todo que se está estudiando ampliar, hoy solo llega a las madres embarazadas y madres de niños hasta 2 años. Creemos que el apoyo a familias vulnerables es más amplia. Por lo menos familias con niños hasta de 18 años y en un escenario desde el universo de las asignaciones familiares. Algún aspecto positivo, pero las medidas se quedaron cortas y es hora de convocar a todo el sistema político y a todas las instituciones en clave de emergencia nacional.

Las declaraciones de emergencia habilitan al Poder Ejecutivo de cortar plazos excepcionales. Lo que tiene que ver con OSE nos facilite la tramitación de compras y a veces los trámites de la administración pública no son tan dilatados como las obras mismas, no saltearse, sino que nos permite actuar con mayor rapidez.

Ya se tenían que haber adoptado en febrero, sino en octubre cuando fue la emergencia para el agro, la inversión en infraestructuras. Las medidas debieron tomarse antes. Ya hace semanas que se podía haber empezado esta obra. Una calibración equivocada de la profundidad de la crisis de reserva de agua dulce. El gobierno ha llegado tarde como varias medidas de las que ha tomado. Lo que toca ahora es apoyar. Hay que hacer cuanto antes esta obra, pero importa el mientras tanto, y eso requiere apoyo para aliviar el bolsillo de la gente que está gastando.

OSE ha financiado mediante una transferencia de un apoyo que está dando MIDES, ha tenido que asumir el alquiler de camiones para el abastecimiento de hospitales y escuelas. Alquileres que andan alrededor de los 600 mil dólares. El no cobro de tarifa debe ser financiada en renta generales como se hizo en 2015. Creo que es lo que tenemos que asumir ahora y ampliar el apoyo a las familias más carenciadas.

Sigue estando ausente el plan de inversiones ambicioso para las rupturas. Es una situación estructural del sistema de abastecimiento por la edad de las redes y las tuberías, que se ha venido trabajando en particular desde en 2006 con la creación de una agencia específica, y que cayó producto de los recortes en esta gestión de gobierno.

Nuestros estudios, el equipo de ingenieros que asesora al Frente Amplio, si hubiera aplicado estas medidas en noviembre hubiéramos ahorrado 10 millones 300 mil metros cúbicos de agua, hoy tenemos 3 millones metros cúbicos.

Si bien hay cosas positivas, el gobierno se quedó corto con medidas de apoyo.