Ediles del Frente Amplio y Partido Nacional debaten por los gastos e inversiones de la Intendencia de Montevideo

Sin los votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el lunes pasado el presupuesto de la Intendencia, la Rendición de Cuentas y la modificación presupuestal 2024. Hay cuestionamiento por parte de la oposición, ya que entienden que la comuna no ha hecho las inversiones necesarias. Sostienen que faltan obras, limpieza, saneamiento y mayor movilidad. ¿En qué obras ha invertido la Intendencia de Montevideo? ¿Cuáles quedan pendientes? Lo conversamos con Claudio Visillac, edil del Frente Amplio; y Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional.

Claudio Visillac

Es un presupuesto ordenado, equilibrado y audaz. No se puede analizar si no se tiene en cuenta el contexto país, porque tiene un fuerte impacto en Montevideo.

Con respecto a 2019, en comparación con 2022, Montevideo es el departamento que tiene más gente en pobreza, más pobreza infantil. Es el departamento más desigual. Donde la familia tiene menor nivel de consumo respecto a 2019, un departamento muy golpeado a nivel de violencia con respecto a 2019.

Tenemos una dramática situación respecto a las personas que están viviendo en la calle.

Y luego hay un contexto político, innegable, que tiene que ver con la asfixia económica y financiera que ejerce el gobierno hacia Montevideo, con los cincuenta millones de dólares que nos negaron con respecto a mayo 2021 donde estaba la primer propuesta del programa BID versión “0”. Nos recortaron 31 millones de dólares del fondo de infraestructura metropolitana. No nos renovaron la partida de cien millones de dólares que había votado el Congreso Nacional de Intendentes. Nos han cargado con costos administrativos del Sucive. Y después, por decir alguna más, más allá de lo que tiene que ver con la discusión jurídica, hubo una intervención inédita del presidente apelando al artículo 300 de la Constitución para llevar un tema a la Cámara Baja para negarle la posibilidad de ingresos a Montevideo.

Si sumo todo lo que he señalado, estamos arriba de los 200 millones de dólares que se le ha recortado a Montevideo y que no están en la calle. No está en inversión, no están en obras, y obviamente la Intendencia muestra un presupuesto superavitario en lo económico, pero también superavitario a nivel social porque no le dimos la espalda a todos los problemas que tienen los montevideanos en el campo de la pobreza, en las ollas populares y en todos los programas que estamos desplegando en el territorio.