El INE asegura que durante el Censo 2023, la cédula "es un dato que no es obligatorio proporcionarlo", pero "es muy útil para evitar duplicación de respuestas"

El director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, dijo que "el cuestionario va pedir la cédula en dos instancias. La primera al comienzo porque tiene que ser una persona mayor de 18 años la que responda y esa es la forma que tenemos para verificar. Luego, dentro del formulario se va pedir la cédula de indentidad de los miembros del hogar".

El próximo 29 de abril se lanzará el censo 2023, cuando inicie la etapa digital de esta consulta pública y se pueda llenar la información a través de la web. A esta primera parte le seguirá la más tradicional, que iniciará el 17 de mayo e implicará que los censistas recorran las viviendas de todo el país.

El proceso de trabajo se extenderá por dos meses y abarcará a unos 7.000 trabajadores. Se estima que la inversión rondará los US$ 25 millones.

Censo

Es la primera vez que el Uruguay va a dar una opción adicional a la tradicional de la visita del censista. Es la posibilidad de que podamos completar el cuestionario censal a partir de un dispositivo electrónico que seguramente la mayor parte de la población utiliza el celular. Basta tener un celular con conexión a internet y entrando a la página censo2023.com.uy a partir del sábado 29 de abril vamos a poder a responder el cuestionario. Hay que aclarar que se completa un único cuestionario por hogar, por lo tanto todos los miembros del hogar van a responder la información en el mismo cuestionario. Esto también es habitual en la modalidad presencial que ocurrirá en el 17 de mayo.

Es un único cuestionario y allí se refleja la información de todos los miembros de ese hogar y característica de la vivienda donde residen. Algunos elementos de confort del hogar como uso de electrodoméstico y sobre vehículos que tienen las familias. Aclarar que no se preguntan sobre ingresos de las personas y no se pregunta sobre ningún elemento patrimonial, más allá de la vivienda o algún vehículo para transporte. La gente tiene temor de revelar datos que tengan que ver con sus ingresos, si preguntaremos sobre la ocupación, pero no sobre cuánto ganan.

Puede haber un único informante que informe por todo el resto de los miembros. Cuando uno finaliza el cuestionario, el sistema enviará un código de que se completó exitosamente ese cuestionario enviándolo a algún celular que nosotros lo hayamos proporcionado o algún email. Sería importante que lo compartamos con todos los miembros del hogar para que el resto sepa ese código y luego en la fase presencial lo pueden entregar al censista. Está bueno que cuando entregamos ese código además de avisar que ya respondimos por todos los miembros del hogar lo compartamos y cuando pase el censista se lo pueda proporcionar. Incluso se lo puede pegar en la ventana, es un código que no permite tener otro tipo de acceso a ninguna información, es solamente por una verificación sobre ese núcleo o vivienda ya fue censada.